A filha distante de Jack Nicholson, Tessa Gourin, fala sobre o relacionamento deles

Aembora Jack Nicholson é conhecido por manter seus assuntos pessoais em segredo, sabe-se que ele e sua filha Tessa Gourin não se dão bem.

Atriz Rebecca Broussardex-namorada de Nicholson, deu à luz a filha Tessa Gourin em 1990. Nicholson teria visitado Gourin no hospital e pagou suas contas médicas, apesar de não estar presente no parto.

O relacionamento de Gourin com seu pai, no entanto, tornou-se mais distante conforme ela crescia. Gourin revelou que não falava com o pai há vários anos e que a conexão deles era “inexistente” em uma entrevista de 2013 com feira de vaidade.

Ao longo dos anos, houve rumores de que Nicholson tentou entrar em contato com Gourin e consertar seu relacionamento, mas não se sabe se esses esforços foram eficazes.

Há um total de cinco filhos que Nicholson tem, e ele tem sido mais aberto sobre seus laços com as outras crianças. Sua filha Lorraine Nicholson também é atriz, e seu filho Raymond Nicholson seguiu os passos de seu pai, tornando-se um ator.

Tessa Gourin fala sobre Jack Nicholson

Em uma entrevista recente, Gourin discutiu suas experiências com A Besta Diária e disse que desde criança, sua mãe, Jenine Gourin, a havia avisado “para não contar a ninguém que tenho esse pai famoso”.

“Eu sabia que ele era poderoso e rico no nível de Daddy Warbucks, então eu meio que equiparei minha vida a ser como a da órfã Annie”, disse ela.

Gourin disse à revista que o ator “não estava interessado” em ter qualquer tipo de relacionamento com ela quando ela era uma garotinha. Ela mencionou que ele pagou por sua educação infantil, mas se recusou a dar detalhes sobre isso.

“Quando você é criança, você não tem escolha para onde vai, então se sua mãe está empurrando você para alguém que é tecnicamente seu pai e ele concorda em vê-lo entre uma hora e alguns dias , é para lá que você vai”, disse Gourin. “Eu não conheço essa pessoa muito bem, vamos apenas dizer isso.”