A frase ‘Estou bem no Ocidente’ de Ja Morant volta para assombrá-lo na frente de Luka Doncic

EUt foi um pouco mais de dois meses desde Ja Morant criticou todas as equipes da Conferência Oeste quando questionadas sobre quem ele achava que era o rival a ser derrotado. Durante o fim de semana do All-Star, ele deveria ver todas as estrelas das equipes da Conferência Oeste, mas na verdade deu uma entrevista com Luka Doncic sentado ao lado dele. Malika Andrews, da ESPN, teve a chance de perguntar sobre a pergunta mais urgente, mas Ja Morant queria vencer todo mundo. A propósito, Morant disse essa frase para Malika em dezembro.

Assim que eles se sentaram com Malika, ele imediatamente lembrou Luka do que ele disse quando se sentaram ao lado de Jayson Tatum e Donovan Mitchell. A estrela do Dallas Mavericks apenas riu, mas Mitchell disse a Malika para simplesmente fazer a pergunta. Ela foi espirituosa ao simplesmente pedir-lhes que levantassem a mão se estivessem confortáveis ​​no Ocidente. Morant levantou a mão e manteve suas palavras. Doncic parecia um pouco mais envergonhado com toda a situação e mal levantou a mão. Mas Morant sabe que, ao contrário do que acontecia antes dos prazos comerciais, as coisas no Ocidente são muito diferentes agora.

A nova Conferência Oeste da NBA

Embora tenhamos certeza de que o espírito competitivo de Ja Morant nunca permitiria que ele contradissesse suas próprias palavras, ele deve estar ciente de como o Ocidente se tornou emocionante. Esse recente prazo de negociação viu dois dos melhores jogadores da Conferência Leste se mudarem para o Oeste. Kevin Durant chegou a Phoenix para jogar com o Suns em um novo super time e Luka acabou de ter ninguém menos que Kyrie Irving como companheiro de equipe. Que maneira de mudar o equilíbrio de poder no Ocidente. Além disso, o Lakers também teve um ótimo prazo e também parece assustador. Memphis Grizzlies são uma grande equipe jovem, mas terão muito mais competição do que esperavam.