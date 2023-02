‘A garota não é o futuro, ela é o agora’: lutadores reagem a Erin Blanchfield dominando Jessica Andrade no UFC Vegas 69

Erin Blanchfield chegou.

A prospectiva blue chip de 23 anos conquistou a maior vitória de sua carreira no sábado na luta principal do UFC Vegas 69, onde derrotou a ex-campeã peso-palha e ex-desafiante ao título peso-mosca Jessica Andrade em pouco mais de um round. Blanchfield derrotou o sempre perigoso Andrade no primeiro round e depois foi para sua luta de elite para finalizar.

Com a vitória, Blanchfield pode ter apostado sua própria reivindicação ao título do UFC até 125 libras, pelo menos se a reação nas mídias sociais for uma indicação.

Os colegas de Blanchfield estavam bajulando seu desempenho incrível, com a escrita de Belal Muhammad. “Uau, a garota não é o futuro, ela é o agora.” As estrelas do MMA Kevin Holland, Angela Hill e Megan Anderson também estavam ansiosos para elogiar o prodígio peso mosca.

Confira abaixo as melhores reações da comunidade do MMA, além do que eles têm a dizer sobre a performance bizarra de William Knight e a briga entre Alexander Hernandez e Jim Miller.

Uau, a garota não é o futuro, ela é o agora – Belal Muhammad (@bullyb170) 19 de fevereiro de 2023

ERIN BLANCHFIELD É O VERDADEIRO NEGÓCIO!!! Se for pra tela o mundo é dela!!! UAU!! Absolutamente grande vitória para ela esta noite, e temos um novo nome na mistura no topo da divisão Flyweight #UFCVegas69 — Megan Anderson (@MeganAnderson) 19 de fevereiro de 2023

Erin é extremamente talentosa, dentro da viagem para o passe para o controle traseiro. Apenas bonita — Jared Gordon (@JFlashGordonMMA) 19 de fevereiro de 2023

Eu sabia que Erin era o verdadeiro negócio quando lutamos no InvictaFc. Tive a sensação de que ela faria isso dessa maneira Adoraria ver Erin conseguir a próxima chance pelo título #UFCVegas69 — Kay Hansen (@KayHansenMMA) 19 de fevereiro de 2023

Blanchfield acertou alguns figurões nos pés, mas mostrou que tem queixo e resistência. Andrade parecia um pouco desleixada nos pés e fora de seu elemento nas costas. Lutas em cima da hora não são fáceis. Erin teve uma grande vantagem no chão e fez parecer fácil quando ela passou por cima. vitória do RN. — Kenny Florian (@kennyflorian) 19 de fevereiro de 2023

Knight parecia estar tentando ser nocauteado. Prachnio essencialmente executou um trabalho de saco pesado super frio aqui. Muito estranho de ambos os lutadores, se estou sendo honesto. — Kenny Florian (@kennyflorian) 19 de fevereiro de 2023

Isso é o que acontece quando seu irmãozinho desconecta seu controle em um jogo. E então joga fora. E outra pessoa pega o controlador e foge com ele. — Terrance McKinney (@ twrecks155) 19 de fevereiro de 2023

Prachnio venceu por 30-12 em uma vitória histórica — Terrance McKinney (@twrecks155) 19 de fevereiro de 2023

Ele não parece querer estar lá — Terrance McKinney (@twrecks155) 19 de fevereiro de 2023

Ele deve ter tomado um shake de proteína ruim ou algo assim – Belal Muhammad (@bullyb170) 19 de fevereiro de 2023

Knight e seu canto não estão em sincronia esta noite. Parece que há uma desconexão. – Alan Jouban (@AlanJouban) 19 de fevereiro de 2023