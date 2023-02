A herdeira de Paige Spiranac, Grace Charis, incendeia as redes sociais com roupa reveladora

Omodelo nlyfans Graça Charis incendiou o Instagram depois de postar uma foto sua usando um top sexy decotado. Considerado um dos influenciadores de golfe mais famosos, os fãs acreditam que Charis está destinado a ser o herdeiro de Paige Spiranactrono de.

Ela já atraiu quase um milhão de seguidores no Instagram, apesar de jogar golfe por apenas dois anos.

“Você é incrivelmente linda, estou tão apaixonado. Você é a perfeição”, respondeu um fã no Charis‘ fotos.

Charis também tem vários seguidores no TikTok, atualizando seu perfil frequentemente com uma variedade de vídeos. A razão pela qual ela decidiu começar a jogar golfe foi porque estava tentando encontrar maneiras de escapar da monotonia durante o bloqueio do COVID-19.

Enquanto isso, Spiranac explicou recentemente em seu podcast, ‘Playing a Round’, tirar a foto perfeita para carregar em suas contas de mídia social não é uma tarefa fácil.

“As pessoas não veem o lado mortificante de ser um influenciador, como um modelo, ou tirar fotos. os caras atiraram onde você estava'”, observou ela.

“Filmamos isso na beira de uma estrada em Denver e tivemos que filmar com carros passando, e eu estava lá com essa roupa de Dorothy com pequenas marias-chiquinhas, e fiquei tipo, ‘isso é mortificante’. “