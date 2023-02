Cuando olhamos para as histórias de sucesso no esporte, parece haver sempre uma constante: a resiliência. Essa capacidade de se recuperar diante da adversidade e nunca desistir parece ser a chave para o sucesso e é uma habilidade que Jalen dói elevou ao enésimo grau.

Isso porque o Philadelphia Eagles o caminho do quarterback para o Super Bowl não foi nada fácil.

Repórter pede perdão a Jalen Hurts por não acreditar que poderia levar Eagles ao SB@cfranklinnews

Carreira de Jalen Hurts até agora

Jalen Alexander dói nasceu em 7 de agosto de 1998 em Houston, Texas, e sua carreira começou na Channelview High School, no Texas, onde teve um desempenho muito bom, marcando 51 touchdowns no total em seu último ano.

Apesar dessas estatísticas, Machuca recebeu a primeira decepção de sua carreira, pois a Universidade do Texas o recusou e não lhe ofereceu uma bolsa de estudos.

jalen tomou a decisão de se matricular na Universidade do Alabama e conquistou o emprego inicial, algo extremamente difícil de conseguir em uma escola desse calibre.

Sua primeira temporada foi um sucesso, completando 2.780 jardas no ar e 954 no solo.

Hurts terminou invicto naquela temporada regular e levou seu time ao jogo do campeonato nacional. Seu oponente era Universidade de Clemsonque tinha um quarterback que você certamente conhece: Deshaun Watson.

jalen acabaria perdendo aquele jogo por 35-31, no entanto, seu desempenho o ajudou a se posicionar como um dos zagueiros promissores do esporte.

As coisas corriam muito bem, mas mal sabia ele que o momento mais difícil de sua carreira estava por vir: ser substituído no intervalo de mais um jogo do campeonato nacional, uma humilhação quase sem igual.

Alabama estava perdendo por 13 a 0 no intervalo contra Geórgia e o ataque não estava dando certo, então treinador Nick Saban decidiu banco Machuca e virar para calouro Tua Tagovailoa.

Esta decisão viria a revelar-se acertada, uma vez que Alabama saiu de trás para se sagrar campeão nacional, com Machuca assistindo do lado de fora.

Mesmo sabendo que não seria titular no próximo ano, decidiu permanecer no time e brigar por sua vaga. Infelizmente, ele não conseguiu conquistar o emprego Velho e permaneceu como reserva durante toda a temporada.

Ele conseguiu reconstruir sua carreira e sua confiança e foi convocado pelo águias em 2020, decisão questionável na época em que era a 53ª escolha.

Muitas dúvidas surgiram Jalen dói‘ estilo de jogo e se isso se traduziria na NFL. Para muitos analistas e fãs, essa decisão foi um grande erro do águias.

Depois de trabalhar mais do que ninguém para conseguir um ponto de partida, Machuca liderou o águias ao melhor recorde da NFC (14-3) e ao Super Bowl, a uma vitória do Troféu Vince Lombardi.