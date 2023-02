A história por trás dos sapatos de 5.000 dólares que Rihanna usou em seu show do intervalo do Super Bowl

Oo domingo à noite, o mundo presenciou o espetáculo anual que é o Super Bowl. Apelidado de Super Bowl LVIII, o Kansas City Chiefs e seu quarterback MVP Patrick Mahomes derrotou o Philadelphia Eagles em um jogo épico que foi para o fio.

Além do jogo, um dos momentos de destaque a cada ano é o show do intervalo, que mostra um artista de primeira linha no evento principal.

Grávida, Rihanna faz performance incrível no intervalo do Super Bowl

Para este ano, a NFL selecionou Rihannaapesar do cantor ter feito um hiato de fazer música nos últimos anos.

O que Rihanna usou no Super Bowl?

Embora sua apresentação e o anúncio de que está grávida de seu segundo filho sem dúvida atraiam muitas das manchetes, Rihanna também se destacou por seu guarda-roupa.

A cantora estava toda vestida de vermelho, parecendo ao mesmo tempo casual e esportiva. Mas uma peça de roupa se destacava das demais: os sapatos.

Que sapatos Rihanna usou no intervalo do Super Bowl?

Seus pés foram vestidos em uma colaboração entre Casa Margiela e a marca esportiva Salomãocuja especialidade é caminhada e montanhismo.

Ambas as marcas fundiram o caráter esportivo com moda e futurismo, criando o MM6 X Salomon Cross Low, cujo preço é de aproximadamente 5.000 dólares.

Os sapatos são um modelo de cano baixo muito semelhante a outros modelos como XT-6 e Hike 2.

Eles também são à prova d’água devido ao forro de nylon, sendo o nylon atualmente um tecido muito na moda.

Os calçados também contam com fechamento Quicklace, dispensando os cadarços, e são apertados com uma espécie de corda.

Além disso, seu solado é composto por uma grande plataforma.

Seguindo Rihannadesempenho icônico de durante o Super Bowl, não seria nenhuma surpresa se a demanda por este modelo de sapato disparasse.