A hora do MMA com Bo Nickal, Eugene Bareman, Jack Della Maddalena e Modestas Bukauskas

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13h05 ET: Bo Nickal retorna para uma prévia de sua faz primeira apresentação em 4 de março contra Jamie Pickett no UFC 285.

13h30: respondo a todas as suas perguntas em mais uma rodada de On The Nose.

14h45: Modestas Bukauskas, meio-pesado do UFC, reflete sobre sua montanha-russa de volta ao octógono e sua vitória massiva sobre Tyson Pedro no UFC 284.

15h15: O técnico do City Kickboxing, Eugene Bareman, passa para discutir a última luta de Alexander Volkanovski, a próxima revanche de Israel Adesanya contra Alex Pereira e muito mais.

15h45: GC e Parlay Pals fazem nossas melhores apostas para o fim de semana de esportes de combate.

16h: Jack Della Maddalena rememora sua vitória sobre Randy Brown no UFC 284 e sua rápida ascensão na classificação dos meio-médios do UFC.

