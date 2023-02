A Hora do MMA com Chael Sonnen, Anthony Pettis, Mike Perry e Sodiq Yusuff

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13:00 ET: Começamos o show respondendo às suas perguntas com outra rodada de On The Nose.

14h15: Sodiq Yusuff, peso-pena do UFC, para para conversar sobre o sucesso viral de suas quebras de card, o que vem a seguir em sua carreira e muito mais.

14h45: Anthony Pettis visualiza sua próxima luta de boxe contra Roy Jones Jr. no Gamebred Boxing 4.

15h10: Mike Perry retorna para discutir ser o lutador reserva de Jake Paul contra Tommy Fury, sua carreira de boxe sem luvas e muito mais.

15h40: O velho amigo Chael Sonnen está de volta para falar sobre as últimas novidades do MMA.

16h15: GC e Parlay Pals fazem nossas melhores apostas para o fim de semana de esportes de combate.

