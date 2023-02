A Hora do MMA com Michael Chandler, Jorge Masvidal, Ryan Bader, Chris Weidman, Johnny Eblen e Brennan Ward

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13h ET: Recapitulamos outro fim de semana selvagem em esportes de combate.

13h30: Michael Chandler retorna para discutir o papel de co-protagonista na próxima temporada de O ultimo lutador ao lado de Conor McGregor.

14h: Jorge Masvidal está de volta para trazer grandes novidades.

14h30: O campeão peso-pesado do Bellator, Ryan Bader, reflete sobre sua vitória no Bellator 290 sobre Fedor Emelianenko, como foi aposentar uma lenda e muito mais.

14h50: O campeão dos médios do Bellator, Johnny Eblen, reflete sobre sua vitória no Bellator 290 sobre Anatoly Tokov, luta na CBS, o que vem a seguir e muito mais.

15h10: Chris Weidman passa para atualizar sua saúde e possível retorno ao UFC.

15h40: Brennan Ward rememora sua grande vitória sobre Sabah Homasi na estreia do Bellator na CBS.

16h: Relembramos as melhores apostas do GC e dos Parlay Pals para o fim de semana de esportes de combate.

