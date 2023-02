A incomum razão pela qual Ronaldinho estava na prisão: quanto tempo ele ficou na prisão?

Ronaldo de Assis Moreira, better known as Ronaldinhofoi um dos jogadores mais decisivos da LaLiga Santander durante sua passagem pelo Barcelona.

Como futebolista, a sua qualidade com a bola nas chuteiras era indiscutível, embora fora do relvado tenha tido altos e baixos em várias fases da sua vida.

E agora que a sua contratação pelo Porcinos FC em Gerard Piqué‘s Kings League InfoJobs foi confirmado, ele voltou à primeira página do noticiário espanhol.

É por isso que muitos se perguntam por que ele estava preso no Paraguai.

prisão 2020

Sua prisão ocorreu em 2020 e coincidiu com o surto do vírus COVID-19.

No entanto, embora a pena tenha sido um pouco mais longa, o brasileiro ficou ‘apenas’ um mês preso junto com o irmão Roberto de Assis Moreira.

Mas por que eles foram presos? Segundo as autoridades do país, eles foram detidos por usarem passaportes falsos para entrar no país.

Tanto o ex-jogador de futebol quanto seu irmão foram processados ​​junto com outros 14 oficiais pelas acusações.

Ronaldinho na prisão: quanto tempo ele ficou preso e o que ele fez

Dalia Lopez, que está foragida, foi apontada como uma das principais arquitetas.

Ela era presidente da Permanent Oriental Holding SA, empresa que contratou o astro brasileiro para um evento no país, sendo considerada por muitos como a principal responsável pelo crime.

Após um mês de prisão, o jogador chegou a um acordo para cumprir o restante da pena em prisão domiciliar em um hotel de Palmaroga de Assunção após pagar 1.600.000 dólares.

No total, ele ficou preso com seu irmão por um total de 171 dias entre seus diferentes modos de detenção.

Durante sua permanência na prisão, viralizou o torneio de futsal do qual participou junto com outros detentos.