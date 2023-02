A incrível jornada de Noah Song desde o serviço ativo na Marinha até o arremesso na MLB

Canção de Noé finalmente será capaz de se reportar a um MLB campo de treinamento depois que ele foi transferido pelo Marinha do serviço ativo para o Marinha reservas, tornando-o elegível para estar com o Philadelphia Phillies já nesta quinta-feira.

A música foi escolhida pelo Filadélfia durante Rascunho da reunião de inverno de dezembro da MLB sem saber ao certo que seria dispensado da ativa, aposta que agora deu certo.

Ele foi originalmente selecionado pelo Boston Red Sox na quarta rodada do draft, com o futuro promissor, mas também com o serviço militar iminente que dissuadiu as equipes de escolhê-lo.

Noah Song não foi autorizado a atrasar retroativamente seu serviço militar

Em 2019, o Departamento de Defesa permitiu que os atletas das academias militares atrasassem seus compromissos de serviço para que pudessem praticar esportes profissionais após a formatura após Secretário de Defesa Mark Esper assinou um memorando, mas Canção não foi autorizado a aplicar retroativamente esta decisão ao seu serviço militar e teve que esperar.

Nesse mesmo ano, o arremessador destro teve sua única temporada como jogador profissional de beisebol com o Classe A Lowell do Red Sox afiliado, registrando 19 eliminações em 17 entradas, adicionando um ERA de 1,06.

Song também lançou para a equipe dos EUA no passado.

O arremessador de 6 pés e 4 polegadas dominou em sua última temporada no Academia Naval dos Estados Unidos com um recorde impressionante de 11-1, eliminando 161 rivais em 94 entradas lançadas, postando um ERA de 1,44.

Song, que agora tem 25 anos, tentará garantir uma vaga no time Philadelphia Phillies para esta temporada Dia de aberturacom muitos acreditando que seus melhores dias já passaram, e outros pensando que seu braço tem talento suficiente e está bem descansado que pode ser um trunfo valioso em MLB.