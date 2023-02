A incrível mudança física de Hugh Jackman para ‘Deadpool 3’ que impressionou Arnold Schwarzenegger

Hugh Jackman vai reprisar seu papel como Wolverine em ‘Deadpool 3’, Ryan Reynolds anunciou a mudança nas redes sociais em 2022. A data de lançamento anunciada para o filme ‘Deadpool 3’ é 6 de setembro de 2024.

É uma função que exige muito preparo físico. Interpretar o Wolverine não é fácil, mas todos sabemos do que Jackman é capaz e o quanto ele é dedicado ao seu ofício.

O ator de 54 anos mostrou que nenhum desafio físico é demais para ele e sua última postagem no Instagram prova isso.

Até Arnold Schwarzeneggernotório fisiculturista e amante de uma vida saudável, reagiu positivamente ao novo físico de Jackman.

Em sua postagem, ele respondeu com um emoji mostrando um braço musculoso, e esse emoji criou uma tempestade entre os fãs dos dois atores.

“É espetacular ter o Exterminador do Futuro em seu time”, “O Exterminador do Futuro apoia o Wolverine” e “O Exterminador do Futuro aprova você”, foram várias respostas dos fãs no Instagram.

O físico incrível de Hugh Jackman

Estrelando ao lado de um galã como Ryan Reynolds poderia fazer alguns se sentirem constrangidos, mas não Jackman.

“Ele tem apenas 46 anos. Eu sou mais velho. Mas isso não é uma competição”, jackman escreveu no post.

Reynolds e Jackman estão no meio de uma batalha nas redes sociais há meses para ver quem tem o melhor corpo, embora o ator veterano tenha tornado muito difícil para sua co-estrela superá-lo.

“São 6.000 calorias, cerca de 6.000 calorias por dia. Acho que agora estou construindo, tipo, 4.500, 5.000 calorias”, detalhou em entrevista à revista Men’s Health.

“Então, meu treinador disse que preciso saber com o que estou trabalhando aqui, porque estou tentando ganhar massa, então queimo 1.500 calorias em um programa, oito vezes por semana.

“Então, estou comendo 4.500 calorias por dia.”