A influenciadora de golfe Karin Hart gosta ainda mais de Tom Brady depois de seu anúncio de roupas íntimas

karin Hart admitiu no passado que estava monitorando Tom Bradysituação de, principalmente acompanhando sua atividade através de suas contas de mídia social.

A famosa influenciadora do golfe foi ao Instagram em novembro para revelar que está apaixonada pela agora aposentada lenda da NFL.

“Estou sentada aqui em casa me alongando e olhando o Instagram”, disse ela.

“E eu comecei a perseguir Tom Bradye acho que estou apaixonada por ele.

“Acho que estou apaixonado Tom Brady.”

cervo também incluiu uma enquete em suas histórias no Instagram para perguntar a seus seguidores quais são as “chance de Tommy ser meu futuro marido ??”

Karin Hart aprova anúncio de roupas íntimas de Tom Brady

No início desta semana, cervo não hesitou em comentar uma foto postada pelo ex- Tampa Bay Buccaneers zagueiro no Twitter.

Brady carregou uma foto posando de cueca em sua tentativa de promover sua marca.

Sua postagem no Twitter foi vista mais de 35 milhões de vezes, recebendo mais de 25.000 curtidas e centenas de comentários, incluindo um de cervo.

Brady perguntou se ele conseguiu “fazer certo”, marcando ex-companheiros de equipe Julian Edelman e Rob Gronkowski.

“Sim Tomvocê fez certo …” Hart escreveu, acompanhando sua resposta com um emoji de olhos de coração.

Deve-se notar que Brady terminou no ano passado com a ex-esposa Gisele Bündchen após 13 anos de casamento.