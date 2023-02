A lenda dos Cowboys, Emmitt Smith, perde o pai e o mundo da NFL o apoia nas redes sociais

Oma das maiores estrelas de todos os tempos da NFL é ex- Dallas Cowboys correndo de volta Emmitt Smithque detém o recorde de mais jardas ganhas como running back e é um membro do Hall da Fama.

Mas, além disso, Smith é um dos personagens mais queridos do mundo da NFL, então agora que ele fez um anúncio devastador em suas redes sociais, ex-companheiros, fãs e o público em geral não hesitaram em expressar seu apoio a ele através do mesmo meio.

Emmitt, que jogou 15 anos na liga e venceu três Super Bowls com os Cowboys, divulgou a morte de seu pai na noite de terça-feira:

“O homem que me inspirou a jogar futebol fez a transição pelo senhor. Vou sentir falta do seu conselho oportuno, mas vou me apegar às coisas que você e meu primeiro amor me ensinaram, meus irmãos e irmãs. Te amo, Pop”, escreveu ele .

Recebe palavras de encorajamento do mundo da NFL

Imediatamente, Emmitt começou a receber palavras de conforto e encorajamento de torcedores, ex-companheiros de equipe e do público em geral.

“Sinto muito por ouvir isso. Que bom que você passou um tempo com ele há algumas semanas”, respondeu um usuário no Twitter.

“Orações, meu irmão. Você se parece com seu pai! ‘No entanto, o fundamento de Deus permanece firme. Tendo este selo, o Senhor conhece aqueles que são dele.’ Você está em boas mãos”, escreveu outro ex-jogador da NFL, Spencer Tillman.

“Estou orando por você agora, irmão”, disse o ex-tight end Benjamin Watson.

Com mais de 16,4 mil curtidas e mais de 1.400 respostas, Smith recebeu apoio de todos os lados.