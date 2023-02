A lendária Bethany Hamilton não competirá se pessoas transgênero puderem competir como mulheres

Tdifícil integração de pessoas transexuais em competições desportivas – com particular destaque para as competições femininas – tem um novo episódio com Bethany Hamiltonde protesto sobre as regras da Liga Mundial de Surf.

O corpo diretivo do surf profissional irritou hamilton com sua decisão que permite que atletas transexuais participem de competições femininas com o único requisito de passar por um ano de testes de hormônio testosterona.

hamilton ameaçou boicotar as competições se esta medida for realmente implementada. Bethany é conhecida por ter conseguido competir no mais alto nível, apesar de ter perdido um braço em um ataque de tubarão aos 13 anos.

Aos 32 anos, a sua carreira, na qual foi a segunda classificada do mundo, continua mas agora anunciou que não voltará a competir profissionalmente se este regulamento for implementado.

Em um comunicado, hamilton disse que estava falando em nome das mulheres “que não apóiam esta nova regra e temem ser condenadas ao ostracismo se falarem”.

“Já perguntaram aos surfistas da World Surf League o que eles pensam sobre esta regra?” ela perguntou. Um nível de hormônio é uma descrição honesta e precisa de se alguém é homem ou mulher?

“Essa é a melhor coisa para o esporte do surfe e para as mulheres no surfe? Se sim, como? Por que a WSL menciona mulheres trans competindo com mulheres e não mulheres trans competindo com homens?”

A WSL reconheceu implicitamente que não consultou os atletas o suficiente, com um de seus diretores, Jessi Miley-Dyer, reconhecendo que “a regra pode precisar evoluir, com mais comentários e pesquisas”.

Ryan Egan – Sasha Jane Lowerson: Dominado como homem e domina como mulher

Um elemento importante no caso de atletas transexuais entrando na WSL é o caso de Sasha Jane Lowerson.

sob o nome Ryan Eganantes de fazer a transição de gênero, ela era uma das melhores surfistas da Austrália.

Agora, como mulher, ela venceu as competições Feminina e Feminina de Madeireira no Campeonato Estadual da Austrália Ocidental.

Lowerson disse na época que sofria de problemas emocionais e mentais que se agravaram até que ela conseguiu fazer a transição de gênero.

Depois de fazer a transição, ela disse que o mundo do surf pediu seu retorno, pois ela parou de competir por causa desses problemas. No entanto, ela também fez ameaças veladas de suicídio se não tivesse permissão para competir.

“Podemos criar um circo onde saímos de uma forma terrível”, declarou ela.

surfista lendário Kelly Slater se manifestou pela criação de uma categoria separada para atletas transgêneros.