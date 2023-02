A louca história do momento em que Don Shula impediu Emmitt Smith de trocar os Cowboys pelos Dolphins

As desta escrita, ex-lendário Dallas Cowboys correndo de volta Emmitt Smith continua sendo o líder de todos os tempos na história da NFL com 18.355 jardas corridas na temporada regular. Por outro lado, o falecido ex- Miami Dolphins treinador principal Don Shula é o corredor mais vencedor da temporada regular na história da NFL, com 347 vitórias. Já imaginou se os dois tivessem unido forças?

Bem, de acordo com Smith, isso poderia ter sido dado quando Smith era um agente livre antes do temporada de 1993. De acordo com o tricampeão do Super Bowl, foi ele quem ligou para Shula para pedir a oportunidade de voltar ao sul da Flórida, onde jogou futebol americano universitário pelos famosos Gators.

Emmitt Smith pediu a Don Shula uma chance com os Dolphins

Smith conversou com Channing Crowder, Ryan Clark e Fred Taylor em “O podcast dinâmico” e deu detalhes extremamente interessantes sobre por que essa assinatura nunca se concretizou.

“Peguei o telefone e liguei pessoalmente para Don Shula e disse a ele que queria vir para Miami e jogar pelo Miami”, disse Smith. Porque eu sabia E Marina não tinha um jogo corrido.”

Ironicamente, naquele ano, o excelente running back levou para casa a maior honraria individual de MVP da temporada regularmas se dependesse dele, não teria conseguido com uma estrela solitária no capacete.

Don Shula não queria Emmitt Smith em Miami

“Quero ajudá-lo e ajudar Dan a conseguir um campeonato”, disse Smith. “Eu disse, ‘Traga-me de volta para o estado da Flórida.’ Ele disse: ‘Bem, não sei se poderia fazer essa oferta.’ Ele disse: ‘Se eu fizer esta oferta e você não vier, todos os meus outros jogadores verão o que coloquei na mesa para você e isso vai atrapalhar minha química.'”

Smith foi indiscutivelmente o melhor jogador da dinastia “America’s Team” da década de 1990, na qual conquistou Super Bowls XXVII, XXVIII e XXXos dois primeiros contra o Buffalo Bills e o último contra o Pittsburgh Steelers.