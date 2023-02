A montanha-russa emocional de Donna Kelce no final do Super Bowl LVII prova que o amor de uma mãe é inigualável

Donna Kelce foi um dos Super Bowl LVII estrelas que antecederam o jogo do título de domingo, já que ela tinha um filho de cada lado do campo, com Kansas City Chiefs ponta apertada Travis Kelce e Philadelphia Eagles Centro Jason Kelce.

Felizmente para ela, eles não entraram em campo ao mesmo tempo durante uma jogada devido a ambos participarem do lado ofensivo da bola para seus respectivos times.

Donna Kelce abraçou os dois filhos no final do Super Bowl LVII

A conta oficial da NFL no Twitter compartilhou um vídeo do momento em que a mãe de Travis Kelce e Jason Kelce, Donna Kelce, entrou em campo após o tempo expirar no Super Bowl LVII para parabenizar seus filhos pelo jogo.

No vídeo, podemos ver pela primeira vez o momento em que ela encontra Travis Kelce, mas ela parece ter realmente visto Jason Kelce primeiro quando ele diz a ela para ir encontrar seu irmão mais novo para comemorar a vitória em um movimento que mostrou a grandeza de Jason em como ele lidou com perdendo o jogo.

Donna Kelce esperava uma pontuação alta no Super Bowl e conseguiu

Na semana que antecedeu o Super Bowl LVII, Donna Kelce desejou que o apelidado de “Kelce Bowl”, fosse um dos Super Bowls com maior pontuação de todos os tempos, visto que seus dois filhos jogavam no ataque.

Bem, ela teve seu desejo atendido, pois este foi o terceiro Super Bowl com maior pontuação de todos os tempos.