A movimentação imprudente de LaMelo Ball do Hornets se tornou viral em um vídeo que o compara com um personagem de Grand Theft Auto

Charlotte Hornets jogador Bola LaMelofoi flagrado dirigindo de forma imprudente e passando no sinal vermelho em vários vídeos que se tornaram virais na internet. Um usuário do TikTok, @hopemarie123, compartilhou uma compilação do vídeo, comparando a direção do guarda do Hornets com a dos personagens do popular videogame Grand Theft Auto (GTA).

Embora Ball esteja em sua terceira temporada na NBA e tenha um bom desempenho na quadra, suas ações imprudentes na estrada podem colocar em risco sua vida e a vida de outros pilotos.

Suas manobras são potencialmente perigosas

Como especialista em segurança rodoviária Teatro David aponta, “Mesmo alguns dos melhores pilotos defensivos podem não ser capazes de reagir a tempo a qualquer uma de suas manobras potencialmente perigosas.”

Enquanto isso, o Charlotte Hornets estão se preparando para assumir o Os Timberwolves de Minnesota em seu próximo jogo. Ball, 21 anos, teve um bom desempenho em quadra nesta temporada, com média de 23,3 pontos, 6,3 rebotes e 8,4 assistências por jogo em 33 partidas. No entanto, o Hornets teve um desempenho ruim na Conferência Leste, com o segundo pior recorde atrás do Detroit Pistons.

Apesar das expectativas de que o Hornets seria competitivo após a classificação para o torneio play-in na última temporada, o time tem lutado para encontrar consistência. A última vez que o Hornets se classificou para a pós-temporada foi em 2016.

Usuários de mídia social e vários jornalistas que cobrem a NBA viram o vídeo da direção perigosa de LaMelo Ball e apontaram que é muito importante que ele tome medidas imediatas para dirigir com responsabilidade e não coloque sua vida e a vida de outros motoristas em risco.