A mudança de Clara Chia desde que se tornou famosa: imagem de salão de beleza

Sesde que começou a relação de Gerard Piqué com Clara Chia, uma jovem catalã com quem o ex-jogador teria sido infiel a Shakira, suas aparições públicas até agora foram escassas. Ela também manteve um perfil discreto online, no entanto, tudo isso está mudando.

Essa semana, Piqué e Clara Chia foram vistos nas ruas de Barcelona e a verdade é que a jovem pôde ser vista mais por ser mais descontraída e até bem-humorada, principalmente depois de colidir com um outdoor ao tentar se esquivar da imprensa.

É, porém, nas redes sociais que, sobretudo, a catalã aproveita a sua influência mediática para dar um novo impulso aos seus projetos profissionais.

Gerard Piqu mostra seu lado mais hesitante pela mão de Clara Cha

Estrelando um vídeo para um salão de beleza

Segundo informações do El Periodico de Catalunya, Clara Chia tornou-se protagonista de um vídeo para Anara by Ana Lerida, um salão de beleza localizado na cidade de Barcelona.

A mencionada mídia aponta que esses podem ser seus primeiros passos como influenciadora.

Por outro lado, algumas semanas atrás, especulou-se que ela havia sofrido de ansiedade depois que Shakira lançou sua colaboração com Bizarrap no início deste ano. Ela e pique riram dessas sugestões.

A história dizia que os ataques do ex de seu atual parceiro na música causaram grande angústia e ela lutou para lidar com a pressão a que foi submetida. No entanto, os próprios familiares de Clara negaram veementemente essas alegações.