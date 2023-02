A ‘mulher mais velha’ do príncipe Harry confirma que ela tirou sua virgindade: Quem é Sasha Walpole?

Mquaisquer detalhes sobre Príncipe Harryvida privada de surgiu através de seu livro de memórias ‘Poupar’como ele mesmo revelou várias histórias e como os tablóides expandiram outras.

Uma das histórias que chamou a atenção foi sobre quando e como ele perdeu a virgindade.

Como o príncipe Harry perdeu a virgindade?

Príncipe HarryOs relacionamentos de Michael sempre foram um grande tópico e ele se abriu sobre a primeira vez que fez sexo em ‘Spare’.

“Suspeitei que ele estava se referindo à minha recente perda de virgindade, um episódio inglório, com uma mulher mais velha”, disse ele ao comentar uma conversa que teve sobre essa experiência.

“Ela gostava muito de cavalos e me tratava como um jovem garanhão. Cavalgada rápida, depois da qual ela bateu em meu traseiro e me mandou pastar.

“Entre as muitas coisas que estavam erradas: aconteceu em um campo gramado atrás de um pub movimentado.”

Com quem o príncipe Harry fez sexo pela primeira vez?

Agora está confirmado quem era a “mulher mais velha” a que se referia naquele trecho de ‘Spare’.

De acordo com uma entrevista que ela deu ao The Sun, foi Sasha Walpoleque é dois anos mais velho que Príncipe Harryentão ela tem atualmente 40 anos.

“Eu sou a mulher que levou atormentarvirgindade”, ela confirmou ao The Sun.

“Foi literalmente wham-bam entre dois amigos. O sexo foi apaixonado e brilhante porque não deveríamos estar fazendo isso.

“Uma coisa rapidamente levou a outra. Acabamos no chão.

“Eu dei atormentar um cigarro. Acendi o meu e depois o dele.

“Terminamos nossos cigarros e simplesmente aconteceu. Ele começou a me beijar.

“Ele estava de cueca boxer. Não houve conversa, nem palavras.

“Foi emocionante que isso estivesse acontecendo. Foi emocionante que estivesse acontecendo do jeito que estava.

“Ficamos fora por 15 minutos, mas o sexo durou cerca de cinco minutos.

“Podíamos ouvir as pessoas no pub, mas a única maneira de alguém realmente nos ver é se eles colocassem os faróis no foco adequado do estacionamento.

“Na época, eu não sabia que ele era virgem. Não pensei nisso na época.

“Não havia vibrações virgens dele, ele parecia saber o que estava fazendo.”

Ela também confirmou que o encontro aconteceu no Vine Tree Inn em Norton, Wiltshire, em julho de 2001.

Quem é Sasha Walpole, a mulher mais velha que tirou a virgindade do príncipe Harry?

Sasha Walpole era de fato mais velho do que Príncipe Harrymas apenas por alguns anos.

Ela agora é casada e tem dois filhos e, de acordo com o The Sun, ela realmente gosta de cavalos.

Atualmente ela trabalha como motorista de escavadeira e conheceu Príncipe Harry duas décadas atrás porque ambos assistiram a jogos de polo.