A namorada de Dak Prescott, Jadyn Jannasch, posta algumas fotos de quartos de hotel que chocam as redes sociais

Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott teve uma temporada ruim que terminou mais uma vez em grande decepção, perdendo para o São Francisco 49ers nas eliminatórias. Mas pelo menos parece que sua vida amorosa está indo bem.

Há semanas, há relatos de que Prescott tem uma nova namorada e que ela é uma atleta estrela da LSU, depois que o número 4 dos Cowboys encerrou seu relacionamento de vários anos com Natália Buffett.

Apesar do companheiro de equipe de Prescott em Dallas, Zeke Elliottdizendo recentemente que não é verdade que o QB está saindo com uma nova garota, isso não impediu os rumores.

Jadyn causa impacto nas redes sociais com suas fotos sugestivas

A nova namorada de Prescott seria Jadyn Jannaschque além de ser uma estrela da equipe de natação da Louisiana State University, está lentamente se tornando uma influenciadora para assistir no Instagram, onde postou fotos mostrando seu ótimo físico e já conquistou vários milhares de seguidores.

Esta semana, Jadyn compartilhou algumas fotos selvagens de seu quarto de hotel nas mídias sociais, e os comentários dos fãs não decepcionaram.

“É impressionante”, escreveu uma pessoa, enquanto outra postou: “Estou apaixonado”. Um terceiro acrescentou: “Garota, você parece tão bem”.

Jadyn causou alvoroço porque as fotos foram tiradas no que parece ser um quarto de hotel e com a sugestiva frase “Throw me something”, fazendo um jogo de palavras com a atividade que Prescott realiza na NFL.

Jannasch está se tornando um dos WAGs mais seguidos pelos fãs da NFL, depois de outras namoradas famosas como Olivia Holzmachernamorada de Bengals QB Joe Burrowe Baker MayfieldA esposa do cantor conquistou o mundo da mídia social.