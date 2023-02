A NBA fica animada com o espanhol Aday Mara durante o All-Star Weekend: o céu é o limite para ele

Candidata Mara, a grande promessa do basquete espanhol com apenas 17 anos e 2,21 m. alto, se destacou durante o Basketball Without Borders Global Camp, uma ação conjunta entre a Fiba e a NBA, que aconteceu durante o NBA All Star Weekend em Salt Lake City.

O Casademont Zaragoza center foi escolhido entre os 12 melhores jogadores que participaram do BWB Global Camp que reuniu uma seleção dos mais promissores jogadores internacionais de todo o mundo (40 jogadores de 27 países diferentes).

Matas Buzeli: MVP do Basketball Without Borders Global Camp

Matas Buzelisum atacante da Sunrise Christian Academy que se comprometeu com a G League Ignite para o ano acadêmico de 2023-2024 foi o MVP do Basketball Without Borders Global Camp.

Aday Mara: O Wembanyama espanhol?

Nos Estados Unidos, Candidata Maracuja altura (de 2,21m), mobilidade e compreensão do jogo foram comparadas ao craque francês Victor Wembenyama.

Lebron James descrito O animal como “um alienígena” enquanto almeja a escolha número 1 no Draft da NBA de 2023.

Como a NBA vê Aday Mara: Ele é muito mais do que um cara alto. O céu é o limite

Chris EbersoleDiretor de Operações Internacionais de Basquete da NBA, discutiu Candidata Marano BWB Global Camp da NBA durante o All Star Weekend: “Acho que ele tem uma grande chance de vencer na NBA.

Muitas equipes já o seguem e têm uma boa impressão dele. Em 2015 tivemos Lauri Markkanen e Jamal Murray e não sabíamos que eles poderiam se tornar estrelas da NBA. Ele está no caminho para poder jogar nos Estados Unidos e ter um grande impacto em seu futuro time”.

Nacho Garcia relata no ‘El Periódico de Aragón’ as palavras do Chefe do Basquete de Elite da NBA sobre o pivô espanhol: “É um jogador muito especial, com fundamentos únicos para alguém desse porte. É muito mais que um cara alto. Defensivamente , pela sua altura, é garantia perto do aro. Mas na NBA de hoje vão exigir mais mobilidade dele. É sempre complicado para jogadores tão altos, em qualquer nível, mas ele já mostrou que pode pegar muito melhor nisso também. Para mim, o céu é o limite.”

O grande impacto de Aday Mara no basquete espanhol e internacional

Adolescente Candidata Mara média de 4,9 pontos e 3,1 rebotes em pouco mais de 10 minutos com Casademont Zaragoza na Liga Endesa e teve alguns momentos estelares em sua estreia com o primeiro time.

Estreou-se na ACB com 17 anos, 6 meses e 9 dias, demonstrando o seu enorme potencial na sua Casademont Zaragozaderrota de 83-97 contra Cazoo Baskonia: 8 pontos (2 de 3 de 2 (duas enterradas), 1 de 2 lances livres e 1 de 1 em três ponteiros), 4 rebotes e 1 assistência em 19 minutos.

Sua estreia internacional veio na Copa do Mundo Sub-17 em Málaga, onde ajudou a Espanha a conquistar a prata com estatísticas de 12,6 pontos, 5 rebotes e 1,6 assistências e um impacto significativo no jogo.

Quem é Aday Mara, a promessa de 2,20m do basquete espanhol?

Candidata Mara nasceu em 7 de abril de 2005 em Zaragoza. Ele é filho de um jogador de basquete Francisco Javier Mara (disputou cinco jogos na ACB com Basquete Zaragoza entre 1986 e 1988) e jogador de vôlei Geli Gomez.

nacho duque publicado no MARCA.com que Candidata Mara começou como goleiro de futebol, mas aos oito anos já tinha 1,67 metro de altura e decidiu dar o salto para o basquete.

O jovem talento espanhol começou a jogar basquete na Basket Lúpusaté que deu o salto para o Casademont Zaragoza time juvenil.

Em seu desenvolvimento juvenil, ele jogou em Clube de Basquete El Olivar (Liga EBA) e Levitec Huesca (LEB Ouro).

Ele fez sua estreia com Casademont Zaragoza em 17 de novembro de 2021 em uma eliminatória da fase de grupos da Fiba Europe Cup.

Como Aday Mara é vista nos EUA antes do Draft da NBA?

Jonathan Givonyfundador da DraftExpress, descreveu Candidata Mara depois de vê-lo ao vivo na Copa do Mundo Sub-17 como “excepcionalmente habilidoso para um jogador de sua idade, ele fez passes excelentes da trave baixa e média e do perímetro. O alto nível de habilidade que ele mostra pode torná-lo uma séria perspectiva da NBA como seu a carreira avança”.