A NFLPA nomeia Damar Hamlin o 2023 Alan Page Community Award, acrescentando que ele jogará novamente

Damar Hamlins vida mudou drasticamente quando ele abordou Bengals receptor largo Tee Higgins durante o primeiro trimestre de Futebol de segunda à noite da semana 17 jogo em Estádio Paycorentrando em parada cardíaca e levando a equipe médica a administrá-lo RCP por quase 10 minutos antes de recuperar o pulso e transportá-lo em uma ambulância para o Centro Médico da Universidade de Cincinnationde foi admitido no Unidade de Tratamento Intensivosem saber se iria conseguir ou que tipo de dano seu cérebro poderia ter.

Damar Hamlin é o ganhador do Alan Page Community Award da NFLPA

O NFLPA expressou que, devido aos muitos que foram inspirados por Damar Hamlin e sua história, ele foi nomeado o Prêmio Comunidade Alan Page 2023 vencedor, o que significa que eles estarão dando a ele um Doação de $ 100.000 para sua fundação ou instituição de caridade de sua escolha.

O prêmio foi dado a Hamlin em Arizona esta quarta-feira durante as festividades do Super Bowl LVII, com o jogador a juntar-se aos seus pais no palco para receber o reconhecimento.

Hamlin expressou que retribuir à sua comunidade sempre foi uma grande parte de quem ele é como pessoa.

“Grato ao meu pai que está bem aqui atrás de mim, crescendo e apenas observando-o fazer dias comunitários em nossa comunidade. Eu sempre estava esperando meu tempo quando chegava.”

NFLPA diz que Damar Hamlin voltará a jogar na NFL

Quando Damar Hamlin teve uma parada cardíaca após um tackle durante o jogo da semana 17 contra Cincinnatimuitos acreditavam que, devido ao fato de sua vida estar em grave risco por alguns dias, ele não poderia jogar novamente no NFL no futuro.

Agora o da NFLPA médico sindical e diretor médico, Dr. Thom Mayergarantiu que Damar Hamlin voltará a jogar futebol profissional.

Dr. Mayer fez essas observações enquanto falava sobre Sirius XM Doctor Radio “Heart to Heart” programa desta quarta-feira, antes Hamlin foi homenageado com o Prêmio Comunidade Alan Page.