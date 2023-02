A notícia sobre o PIX e cartão de crédito que chocou brasileiros neste início de Fevereiro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que em breve os brasileiros contarão com uma nova modalidade do Pix. Em reunião com o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos, e com a diretoria da Federação das indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o ministro afirmou que pretende liberar a novidade no primeiro semestre do ano.

A expectativa com a nova modalidade é reformar e melhorar o sistema de crédito no país. Veja mais sobre ela a seguir!

Nova modalidade do Pix competirá com cartões de crédito

Na prática, o crédito via Pix será o novo concorrente dos cartões dos bancos. Segundo Haddad, o recurso pode baratear os custos do crédito no país, no entanto, não esclareceu questões quanto ao funcionamento do novo produto ou incidência de taxas, por exemplo.

“Em meados do ano, o Pix vai virar instrumento de crédito também. O que vai baratear muito o crédito no Brasil, porque o Pix vai ser utilizado para crédito. Está na agenda do BC. Isso vai ser lançado ainda neste ano. Quem sabe, aí no meio do ano?”, disse Haddad durante a reunião.

Mudanças no PIX em 2023

A partir deste mês, os usuários do Pix contarão com as seguintes mudanças:

Limites

Não haverá mais limite de transações com o Pix, isto é, os bancos não serão obrigados a estabelecer um limite de valor por transferências, devendo somente determinar um limite por período de tempo.

Sendo assim, quem possui um limite diário de R$ 2 mil, por exemplo, poderá utilizar todo este valor em uma única transação. Além disso, nada muda para aqueles que desejarem solicitar mudanças no seu limite.

Quanto ao pedido de redução do limite, o banco deve atender imediatamente. Já, se a solicitação for de aumento de limite, ele deve ser autorizado em um período entre 24h e 48h.

Período noturno

Os bancos poderão permitir que seus clientes personalizem o limite do horário noturno, desde que a alteração seja para a redução da margem. De modo geral, a mudança acontece entre as 20h e 6h, no entanto, será possível fazer a alteração para o horário das 22h e 6h.

PIX Saque e PIX Troco

Por fim, outra mudança está relacionada as modalidades do serviço, o Pix Saque e pelo Pix Troco. Por meio da mudança, foi alterado o valor limite para o resgate:

Durante o dia: passa de R$ 500 para R$ 3 mil;

Durante a noite: passa de R$ 100 para R$ 1 mil.