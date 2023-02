A nova Copa do Mundo de Clubes contará com 32 seleções, incluindo 12 times, e será disputada durante o verão

FA IFA está disposta a mudar o Mundial de Clubes drasticamente a partir de 2025. A partir desse ano, passará a ser um torneio de 32 equipes em um novo formato.

Esta competição será disputada entre junho e julho. A Confederação Asiática de Futebol (AFC), a Confederação Africana de Futebol (CAF) e a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF) terão quatro participantes cada, enquanto seis virão da Sul-Americana CONMEBOL, um da Oceania Football Confederação (OFC) e 12 da UEFA.

A última vaga vai para o país que sediará o torneio. Resta saber quais critérios serão usados ​​para alocar esses slots.

No caso das seleções europeias, por exemplo, não se sabe quantas equipes virão da Liga dos Campeõesa Europa League ou mesmo a Conference League.

Receitas recordes

Enquanto isso, o Conselho da FIFA aprovou o Relatório Anual de 2022, gerenciando receitas recordes de US$ 7,6 bilhões durante o período 2019-2022. Eles acreditam que poderiam registrar US$ 11 bilhões em receitas durante o período 2023-2026.

“O investimento sem precedentes da FIFA no futebol é resultado de nossa sólida transparência financeira e é um exemplo concreto de como pretendemos tornar o futebol verdadeiramente global”, disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

“O sucesso retumbante da Copa do Mundo da FIFA 2022 no Catar foi fundamental para a capacidade da organização de cumprir sua missão em relação às nossas federações-membro e ao mundo do futebol, apesar dos múltiplos desafios que enfrentamos durante o ciclo passado, principalmente o COVID -19 pandemia.”