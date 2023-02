A nova equipe que Jeff Bezos quer comprar… e não são os Commanders

Afundador da mazon Jeff Bezos está sendo fortemente associado a uma mudança definitiva para o mundo da propriedade esportiva, já que há rumores de que ele está comprando o Comandantes de Washington.

Novas informações sugerem que ele pode realmente estar de olho em um time diferente para fazer sua mudança para a NFL.

A Sports Illustrated relatou que Bezos está igualmente, ou ainda mais interessado em adquirir o Seattle Seahawks ao invés do Comandantes.

O atual dono do Comandantes, Dan Snydernão quer que Bezos assuma o controle de seu clube, mas muitos outros proprietários de clubes da NFL o receberiam na liga.

Como ele é uma das pessoas mais ricas do mundo e conhecido mundialmente, muitos acham que isso só pode ser bom para a riqueza e o perfil do esporte.

Bezos falou regularmente ao longo de sua vida sobre seu amor pela NFL e parece natural que alguém com seu nível de riqueza se torne dono de um time em algum momento de sua vida.

A Fox Business Network informou recentemente que a venda do Comandantes passará em março e que muitos pensam Bezos será definitivamente um dos licitantes.

Se Snyder conseguir o que quer e parar Bezos de possuir o Comandantesserá interessante ver se ele realmente vai atrás do Seahawks ou se ele muda de rumo e olha para outra parte do país.

Com um patrimônio líquido de 128 bilhões de dólares em fevereiro de 2023, Bezos é a terceira pessoa mais rica do mundo e foi a mais rica de 2017 a 2021, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg e a Forbes.