A construção de seu currículo requer um direcionamento assertivo desde o início do processo, por isso, o candidato deve considerar o currículo como um documento a ser explorado positivamente durante uma entrevista de emprego.

A objetividade é o diferencial do seu currículo profissional

Para que o seu currículo seja atrativo, ele deve ser construído de maneira organizada e objetiva. Sendo assim, preze pela cronologia inversa dos fatos, considerando informações atuais e evite excessos, como número de documentos e histórias concretas e completas sobre seus empregos anteriores.

Informações pessoais

Seus dados pessoais devem prezar pela objetividade. Não informe números de documentos e nem muitos telefones para contato. Lembre-se de que deve informar poucos meios de contato e ficar disponível em todos eles.

Objetivo

O objetivo do candidato no currículo deve prezar pelo cargo e nível hierárquico dentro da sua área de atuação. Por exemplo: gerente de faturamento; analista de atendimento ao cliente; assistente de vendas; auxiliar de logística etc.

Experiência profissional

O candidato deve prezar pela cronologia inversa das informações, destacando empresas nas quais trabalhou de maneira sucinta. Informe o nome das empresas, o período trabalhado e resuma suas atividades exercidas.

Trajetória acadêmica

A escolaridade do candidato deve priorizar cursos em andamento e cursos concluídos. Informe o nome da instituição de ensino e o período estudado ou a previsão de término.

O resumo do currículo requer coerência e organização

Caso queira resumir o seu currículo, é viável que crie uma relação entre as atividades exercidas anteriormente e suas habilidades comportamentais, já que essa relação é um ponto de avaliação dentro do processo de recrutamento e seleção.

Organize as informações e insira o conceito de objetividade no seu perfil profissional

Certamente, todos os pontos citados são passíveis de adaptação, porém, o conceito de objetividade deve fazer parte da construção do seu currículo, independentemente de sua área de atuação, já que dessa forma elevará sua chance de sucesso.

Atualize o seu perfil nas plataformas online

Contudo, é válido complementar o destaque do seu perfil profissional, atualizando as plataformas online como LinkedIn, vagas.com, Infojobs etc. Dessa forma, poderá alcançar a empresa de seu interesse, bem como receber contatos de profissionais que buscam talentos de maneira online.

O seu currículo é uma vitrine de sua trajetória

Portanto, é importante que o candidato faça adaptações dos apontamentos citados e conceitue o currículo como uma espécie de vitrine para que essa elaboração seja resolutiva dentro do mercado de trabalho atual.