A opinião única de Shaquille O’Neal sobre o divórcio de Tom Brady e Gisele Bündchen

FA vida familiar pode ser negligenciada quando alguém é tão extraordinariamente brilhante e motivado a ganhar campeonatos, como pode ter sido o caso de Tom Brady.

Tom anunciou sua aposentadoria no ano passado, após 22 temporadas de sucesso e 7 Super Bowl vitórias. Todos acreditaram que ele tomou a decisão de se concentrar mais em sua vida pessoal.

Assim que a temporada de 2021 terminou, Brady e Gisele Bündchen foram flagrados tirando férias. Para a surpresa de fãs e analistas, Tom revelou abruptamente sua aposentadoria apenas algumas semanas depois de declarar a aposentadoria.

Além disso, várias publicações indicaram que a aposentadoria de Tom pode ter contribuído para alguns problemas em seu casamento. Os torcedores se recusaram a aceitar essa explicação, mesmo que fontes próximas ao casal negassem que os problemas conjugais do casal fossem causados ​​pelo futebol. Tom e Gisele oficializaram a separação um do outro pouco tempo depois, espalhando milhares de teorias.

Porém, entre todas elas, a teoria proposta pelo astro da NBA Shaquille O’Neal é bem particular.

A teoria de Shaq sobre por que Tom e Gisele se separaram

Durante um podcast, lenda da NBA Shaquille O’Nealcujo casamento com Shaunie O’Neal havia se dissolvido após apenas 5 anos, ofereceu seus pensamentos sobre a separação de Brady-Gisele.

“É um momento triste, mas se caras como nós pudessem jogar para sempre”, afirmou Shaq. “Nós iríamos, mas em algum momento, você tem que desistir, e para caras como nós que querem poder olhar em nosso livro e dizer que eu tenho um livro incrível. Como se meu livro fosse bom, eu tenho quatro anéis”, acrescentou.

Embora a verdadeira causa da separação de Tom e Gisele nunca tenha sido divulgada, Shaq já havia reconhecido que suas próprias falhas contribuíram para o final infeliz de seu casamento.

“Uma vez, minha ex-esposa Shaunie e eu éramos felizes, mas admito, eu era um cara”, diz Shaq em seu livro de memórias. “Shaq sem cortes: minha história.”

“Eu era um cara com muitas opções. Escolher ficar com algumas dessas mulheres, bem, isso é comigo. Na minha cabeça, nunca fiz isso de forma desrespeitosa, mas obviamente não deveria ter feito tudo”, continua ele.

No entanto, apesar de uma separação muito amarga, Shaq finalmente conseguiu consertar as coisas com Shaunie, e os dois passaram a co-criar seus filhos.

Tom e Gisele também tomaram a decisão de co-criar seus filhos, e o fato de Gisele ter comprado uma casa em Miami perto da casa de Brady mostra que as duas celebridades têm um relacionamento amigável.