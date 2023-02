A pioneira equipe feminina de gerenciamento de Jalen Hurts fará história no Super Bowl LVII

Jalen dói se tornará o zagueiro titular mais jovem do Philadelphia Eagles em um Super Bowl, mas essa não será a única marca histórica que ele quebrará no domingo, já que conta com uma equipe de gestão extraordinária ao seu redor, liderada por seu agente Nicole Lynnque será a primeira mulher negra a representar um quarterback no jogo para o Troféu Vince Lombardi.

Jalen Hurts fala sobre oportunidades iguais para mulheres na NFL

A sinergia entre Jalen dói e Nicole Lynn está nas alturas, com o quarterback falando muito bem de seu agente e de sua equipe de gestão feminina durante a semana Super Bowl dia da mídia, expressando que é muito importante dar às mulheres uma oportunidade na indústria, pois ele vê a quantidade de trabalho que elas dedicam e são muitas mulheres que têm as mesmas aspirações que os homens têm no futebol.

“Para eu ter uma plataforma para dar a eles uma posição, uma plataforma para alcançar algo que desejam, algo que significa muito para eles, sei que tenho uma equipe cheia de empreendedores que vão funcionar e isso é feito por qualquer significa e não acho que isso seja definido por você ser mulher ou homem.”

Machuca então terminou sua resposta acrescentando que só os vê como boas pessoas.

Jalen Hurts’ equipe de gestão exclusivamente feminina

A parceria de Jalen Hurts com Nicole Lynn foi uma combinação perfeita desde o início, mas foi graças ao esforço de Nicole Lynn para alcançar seus objetivos e fazer um nome no negócio de agentes de jogadores da NFL.

Lynn enviou a Jalen Hurts uma mensagem direta pelo Instagram como um tiro no escuro, perguntando se ele já tinha um agente, porque ela adoraria representá-lo em seu caminho para a NFL, uma mensagem que ela pensou que nunca seria vista por Jalen Hurts, que então teve uma reunião com ela e decidiu que queria trabalhar com ela.

Desde aquele momento, a vida e o trabalho de Nicole Lynn como agente dispararam, com sua agência sendo comprada e ela sendo nomeada presidente de operações de futebol do Klutch Sports Group.

A equipe de gerenciamento feminina de Jalen Hurts é completada por Chantal Romain e Shakeemah Simmons-Winter trabalhando no lado das comunicações, pois também fazem parte do Klutch Sports Group, com Rachel Everett cuidando das relações de marketing e Jenna Malphrus ajudando-o com outros gerenciamentos. problemas.