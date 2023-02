A preocupação do pai de Tom Brady que deixa dúvidas sobre a aposentadoria do lendário QB

Tom Brady pela segunda vez em sua vida anunciou sua aposentadoria da NFL, ele seguirá desta vez? O antigo Patriotas da Nova Inglaterra e Tampa Bay Buccaneers O quarterback parece estar falando sério desta vez, no entanto, declarações recentes de seu pai levantam questões sobre a saúde mental do futuro do TB12.

Tom Brady Sr. é certamente uma das pessoas no mundo que conhece o sete vezes vencedor do Super Bowl best, o pai do jogador que encerrou sua carreira de 23 anos na NFL concedeu entrevista a Mark Leibovich, do The Atlantic, uma preocupação genuína com o filho fica clara em suas declarações.

“Nada jamais substituirá a alegria que Tommy tinha jogando em jogos de futebol, saindo com companheiros de equipe e brincando no vestiário”, disse Brady Sr.: “De alguma forma ele vai ter que achar um substituto pra issoassim como qualquer outro cara tem.”

Vale lembrar que várias coisas mudaram na vida de Brady desde o ano passado, quando ele anunciou sua primeira aposentadoria e se arrependeu 40 dias depois. O principal deles foi o divórcio que ele anunciou com a ex-mulher, a top model brasileira Gisele Bündchenem 28 de outubro.

Sabemos que na Universidade de Michigan o futuro do graduado é ser o líder Analista da NFL na Fox Sportsno entanto, como anunciou o futuro membro do Hall da Fama, isso não acontecerá até o outono de 2024.

Brady disse que sua ideia é passar mais tempo com os filhos, Jack, de 15 anos, que teve com a atriz Bridget Moynahanbem como Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10, que nasceram do referido casamento com a ex-Anjo da Victoria’s Secret.