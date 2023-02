A princesa Diana e o rei Charles tiveram praticamente um casamento arranjado, de acordo com um amigo de Lady Di

Cperder amigo do falecido real, Jemima Khan49, disse que Rei Carlos e princesa DianaO casamento de ‘foi ‘bastante arranjado’.

A documentarista apareceu no Lorraine para falar sobre sua estreia como diretora com o novo filme, ‘What’s Love Got To Do With It?’.

O filme foi inspirado por seu próprio casamento com o ex-primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khande quem ela agora está divorciada.

Khan comentou sobre os casamentos arranjados saudáveis ​​​​e felizes que ela testemunhou enquanto morava no Paquistão por dez anos e citou as uniões arranjadas como frequentemente incompreendidas em muitos casos.

Após a menção de Lorraine ao falecido amigo do produtor princesa DianaJemima respondeu: “Quero dizer [their marriage was] o mais próximo possível de que fosse um casamento apropriado escolhido pelos pais e uma espécie de comitê de membros da família.

“A família real costumava quase sempre ter casamentos arranjados”, acrescentou ela. “E ainda é a maioria no mundo…”

Carlos e Diana se conheceram em novembro de 1977 em um fim de semana de tiro em sua casa em Althorp House, Northamptonshire.

Depois que a princesa Diana concordou em se casar com o agora rei, a vida sexual da noiva real tornou-se um tema quente de conversa e ela ser virgem desempenhou um papel importante no casamento dos dois, de acordo com Tina Brown, autora das crônicas de Diana.

A Sra. Brown citou o requisito arcaico da virgindade como um fator chave ao determinar a elegibilidade de uma noiva real.