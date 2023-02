A pulseira que quase revelou o segredo de Meghan Markle e do príncipe Harry

Cgalinha Príncipe Harry e Meghan Markle começaram a namorar, o casal estava ansioso para manter seu relacionamento em segredo enquanto tentavam navegar na primeira fase de seu romance longe do brilho da mídia.

Em retrospecto, a dupla foi inteligente em manter seu relacionamento em segredo, especialmente considerando o pesado escrutínio da mídia que eles sofreram desde que seu relacionamento se tornou público.

Em sua busca para saber tudo sobre a mulher que supostamente conquistou o coração do solteiro mais cobiçado da Grã-Bretanha, o público começou a perseguir Markleconta do Instagram de, com algumas postagens insinuando seu status de relacionamento.

A primeira postagem que capturou a mente dos detetives da Internet foi aquela em que Markle carregou uma foto de duas bananas de conchinha, com a legenda “Durma bem xx”.

Postagem no Instagram de Meghan Markle com a pulseira do príncipe Harry

No entanto, o post que quase entregou tudo veio quando o então jovem de 35 anos fez uma viagem ao Soho Farmhouse, em Oxfordshire.

MarkleA postagem de Alessandra incluía uma foto de seu passaporte, um livro e seu pulso, adornado com uma pulseira de contas azul, branca e preta, extremamente semelhante à atormentar desgasta.

A pulseira foi vista em outros posts por Markle e levou a rumores de que ela estava namorando Príncipe Harryque acabou por ser correto.

Como, anos depois, o casal confirmou a linha do tempo de seu relacionamento durante o programa da Netflix.