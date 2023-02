A quadra de Patrick Mahomes no Lakers-Mavericks lembra os fãs do pior momento da esposa

Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes e a esposa dele Bretanha Matthews foram vistos sentados ao lado da quadra no Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks jogo de domingo no American Airlines Center.

Mahomes, 27, é um nativo do Texas que sempre torceu pelos Mavs e é frequentemente visto com sua esposa ao lado dele.

Patrick Mahomes como você nunca viu antes: o retrato que deixa seus fãs loucos

Matthews, 27, já havia sido criticada por suas travessuras públicas que deixaram Mahomes constrangida.

Ver o casal na partida fez os fãs relembrarem um de seus piores momentos, que também foi em uma partida de basquete.

No ano passado, os namorados do ensino médio assistiram a um jogo de basquete em sua alma mater de Tecnologia do Texase não correu bem.

Mahome diz à esposa para parar com sua ‘cara de merda’

Durante a competição, uma câmera capturou Mahomes dizendo algo a Matthews, o que a deixou horrorizada.

Ela então é vista dizendo a alguém sentado ao lado dela que ele disse a ela: “Não mais descansar cara b — h.”

Matthews aparentemente não dá ouvidos ao seu aviso e, em vez disso, faz uma careta que mais tarde se tornou um meme.

Mahomes não fez mais nada além de sua cabeça de uma forma que fez os fãs acreditarem que ele havia terminado com ela.