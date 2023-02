A razão pela qual Ben Affleck não estava no Grammy ao lado de J-Lo foi revelada

Tele prêmio Grammy aconteceu no último domingo e houve muitos momentos divertidos para cobrir de toda a cerimônia. Além da polêmica Estilos de Harry vitória, houve outro grande momento que tomou a Internet como uma tempestade e novos memes nasceram a partir dele. Jennifer Lopez participou da cerimônia com o marido Ben Afflecko ator fez uma aparição, mas ele não parecia estar se divertindo. Muitas teorias diferentes surgiram de uma interação que os dois tiveram quando o hospedeiro Trevor Noah abordou-os durante um segmento do evento.

Affleck aparentemente não estava sentindo a vibração no Grammys mas ele parecia estar fazendo um esforço para estar lá. De todas as teorias malucas, a mais escandalosa é que Ben e Jennifer estão passando por um momento difícil. No entanto, novas informações de uma fonte próxima a eles revelaram o motivo Ben Affleck tinha uma cara tão triste no evento. Não tinha nada a ver com seu relacionamento com Jennifer Lopez. Na verdade, você provavelmente vai gostar ainda mais de Ben quando descobrir a verdade.

A grande revelação! Isto é o que Jennifer Lopez disse a Ben Affleck no Grammy que o chateou

O que aconteceu com Ben Affleck?

Segundo uma fonte que falou diretamente com o pessoal da Entretenimento hoje à noite, tudo o que Ben sofreu durante o Grammys foi exaustão. O ator atualmente tem um punhado de novos projetos acontecendo ao mesmo tempo e se sentiu extremamente cansado depois de uma semana ocupada. Todos nós passamos por algo semelhante durante um fim de semana, quando não queremos ir a algum lugar, mas o fazemos porque queremos agradar nossos entes queridos. Jennifer Lopez chegou a postar um vídeo onde elogiava o marido por estar ao seu lado na noite mais importante da indústria da música.

Isto é o que a fonte disse ET: “Jen e Ben tiveram um encontro divertido à noite no GRAMMYs, mas ambos estiveram muito ocupados trabalhando em vários projetos, e Ben estava se sentindo cansado. Ele queria ir e apoiar Jen, mas ele não era o seu eu habitual. Jen se divertiu muito e queria que Ben ficasse animado por estar lá, mas ela entendia de onde ele vinha.

“Jen sabe que Ben é um ótimo marido e eles ainda garantiram uma boa noite juntos. Ben é para ela e seu trabalho, mas também percebe que Ben é mais caseiro, e não é coisa dele estar em eventos o tempo todo. Ela agradece o apoio dele, seja enquanto eles estão fora de casa ou apenas em casa”.