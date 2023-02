A razão pela qual seus advogados ainda não querem que Dani Alves se divorcie de Joana Sanz

Ts advogados de defesa de Dani Alves buscam a todo custo evitar que seu cliente permaneça na prisão e estão trabalhando em uma estratégia para atingir esse objetivo.

Segundo La Razon, uma das coisas mais importantes para seus advogados é que o ex-jogador do Barcelona não se separe de sua atual esposa, Joana Alves, até que o julgamento seja concluído e a sentença seja proferida.

Segundo o jornal, a modelo espanhola chegou a um acordo com os litigantes de Alves para lhe dar, pelo menos aos olhos da galeria, o seu apoio.

É fundamental mostrar que Joana, com quem o jovem de 39 anos se casou em 2017, confia nele.

Relacionamento entre Dani Alves e Joana Sanz está além do reparo

Para além do alegado acordo, a relação entre o jogador de 39 anos e a modelo está totalmente rompida e Joana aproveitou a passagem pela prisão para falar com Alves sobre o que aconteceu na discoteca Sutton, a 30 de dezembro, após um Uma jovem de 23 anos o denunciou por estupro, disseram fontes próximas ao casal ao jornal.

O encontro entre os dois também teria servido para tratar dos termos do divórcio, mas por enquanto mantêm as aparências para que a separação não prejudique a situação criminal do ex-jogador do Pumas, pois poderia minar a credibilidade de seu depoimento. sua própria esposa não deveria confiar nele.

Joana Sanz pode mudar-se para Paris

Para manter a calma, Joana procuraria distanciar-se para cumprir o acordo alcançado, razão pela qual pondera mudar-se para Paris.

Há dias partilhou no Instagram as fotografias da sua passagem pela capital francesa, onde procurava um apartamento para começar uma nova vida.