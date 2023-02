A reação engraçada e legal de Kate Middleton quando alguém a confundiu com a assistente do príncipe William

Tele Princesa de Gales, Kate Middletone seu marido Príncipe Williamanos atrás visitaram uma casa de repouso onde conheceram um morador idoso chamado Joan Drew-Smith. Durante a visita, Drew-Smith confundiu Kate com a assistente do príncipe William, ao que Kate respondeu com uma piada surpreendente e bem-humorada que deixou os moradores rindo.

O incidente ocorreu anos atrás, durante a visita do casal ao Shire Hall, em Cardiff. Quando Drew-Smith apontou para Kate e perguntou ao príncipe William se ela era sua assistente, Kate habilmente lidou com a situação com uma risada e disse: “Bem, eu sou seu assistente.” Ela então acrescentou, “Já faz muito tempo!”

Este incidente destaca o senso de humor de Kate e sua capacidade de se conectar com pessoas de todas as esferas da vida. Sua paixão por apoiar causas relacionadas a crianças e saúde mental lhe rendeu a reputação de membro dedicado e compassivo da família real.

O casal cumpre seus deveres reais

A visita do casal à casa de repouso foi apenas um de seus muitos compromissos, e eles continuam cumprindo seus deveres reais com graça e equilíbrio. Recentemente, eles assistiram à partida de Rugby das Seis Nações entre o País de Gales e a Inglaterra no Principality Stadium em Cardiff.

A partida foi significativa para o casal, já que o príncipe William é o patrono da Welsh Rugby Union, enquanto Kate se tornou a patrona da English Rugby Union no ano passado, substituindo o príncipe Harry.

Como Kate e William são conhecidos por serem competitivos, a partida foi sem dúvida importante e as linhas foram traçadas em torno do grande jogo. No ano passado, o casal participou da partida de rugby das Seis Nações em Twickenham, surpreendendo a todos ao trazer o filho mais velho, o príncipe George.

Kate sempre foi fã de rúgbi e cresceu assistindo aos jogos de rúgbi da Inglaterra com sua família muito antes de seu casamento com o príncipe William em 2011.

O amor compartilhado do casal pelo esporte fez do rúgbi uma parte significativa de suas aparições públicas. O amor de Kate pelo rúgbi e seu raciocínio rápido a tornaram querida do público, e ela se tornou um membro amado da família real.