A resposta da rainha Elizabeth II que confundiu Harry quando ele pediu permissão para se casar com Meghan

EUem seu livro de memórias, ‘Spare’, Príncipe Harry revelou que havia esquecido o protocolo pelo qual deveria pedir permissão à avó para se casar.

No livro, o duque de Sussex lembra que foram suas secretárias Ed Lane Fox e Jason Knauf que o lembrou de que havia uma “regra real” em que a rainha Elizabeth II tinha que aprovar o casamento.

“Não fazia sentido – um homem adulto pedindo permissão à avó para se casar? Não me lembro de Willy perguntar a ela antes de pedir Kate em casamento. Ou meu primo Peter perguntando a ela antes de propor casamento a sua esposa, Autumn. pense bem, eu me lembro do papai pedindo permissão quando ele queria se casar com Camilla”, escreveu Harry.

“O absurdo de um homem de 56 anos (Charles) pedir permissão à mãe escapou da minha mente na época”, acrescentou.

Ele escolheu um momento em que sua avó estava de bom humor

Harry revela que a hora que escolheu foi uma viagem de fim de semana em família para Sandringham, quando eles estavam caçando.

“As viagens de caça sempre deixam a vovó de bom humor. Talvez ela esteja mais aberta a pensamentos amorosos”, escreveu Harry.

Mas ele lembra que quando finalmente conheceu sua avó a sós, ela estava com o cenho franzido, então aparentemente ela não estava de bom humor.

“Eu a vi esperando que ele falasse, e não esperando pacientemente. Seu rosto irradiava: ‘Saia daqui'”, escreveu ele. “Eu tossi. ‘Vovó, você sabe que eu amo muito a Meg, e eu decidi que gostaria de pedi-la em casamento, e me disseram que, uh, eu tenho que pedir sua permissão antes de me propor. .’ “

“Você tem que?” respondeu o monarca.

“‘Uhhhm … sim, isso é o que sua equipe me disse, e minha equipe também me disse. Que eu tenho que pedir sua permissão'”, lembrou Harry.

“Fiquei completamente imóvel, tão imóvel quanto os pássaros em minhas mãos. Olhei para o rosto dela, mas era ilegível. Por fim, ela respondeu: ‘Bem, então acho que devo dizer que sim'”, ela respondeu.

A resposta confundiu momentaneamente Harry, que, ao reagir, pensou: “Finalmente percebi: ela está dizendo sim, seu idiota! Ele está me dando permissão. Quem se importa como ele diz isso, você só precisa saber quando aceitar sim como resposta, ” ele escreveu.

“Então eu murmurei: ‘OK. OK, vovó. Ótimo. Fabuloso. Muito obrigado. Muito obrigado'”, concluiu.