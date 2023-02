A resposta surpreendente de Tiger a Rahm: Ele me disse que de suas 82 vitórias, ele jogou perfeito apenas três vezes

Jon Rahm coloca sua posição de número 1 do mundo em jogo no Arnold Palmer Invitational, um dos eventos designados pelo PGA Tour como o maior do ano no golfe.

Por isso, contará com uma bolsa de 20 milhões de dólares e, mais importante, os melhores jogadores do circuito.

Sem mais delongas, Scottie Schefflerque está logo atrás do ‘Leão de Barrika’ no ranking mundial, é o atual campeão, enquanto McIlroy também sabe o que é vencer em Bay Hill.

Apenas Tiger Woods faltará se nos referirmos aos 23 golfistas que foram recompensados ​​financeiramente no ano passado em virtude do ranking de impacto mediático do PGA Tour.

Mas Tiger está sempre presente de uma forma ou de outra, ainda mais porque já venceu oito vezes em Bay Hill.

“Vejo muitas semelhanças nos percursos em que o Tiger se saiu bem e, felizmente, consegui me sair bem na maioria deles.” Rahm declarado.

“Então, eu acho que este poderia ser um bom curso para mim.”

O vencedor do US Open de 2021 também foi questionado sobre sua resistência mental, e isso o levou a enfrentar quatro rodadas perfeitas.

“Para vencer não é preciso estar fazendo tudo perfeito. Conversei com Tiger sobre isso. Perguntei a ele: das 82 vitórias no PGA Tour – não fui em outras – quantas vezes você acha que jogou seu melhor em todas as quatro rodadas? E ele disse, três no máximo”, continuou ele.

“Muitos desses domingos ele jogou o seu melhor, mas durante toda a semana, muito poucas vezes.

“Eu mencionei o US Open 2000 e o British Open 2000, e ele disse que sim. O outro, acho que você pode escolher qualquer uma de suas vitórias em 2000.”

O que Jon mais se orgulha no momento é como ele recuperou a coroa mundial, lutando com dois adversários notáveis.

“Tem sido ótimo. Dá muita satisfação quando você consegue ser o número um enquanto seus adversários também jogam muito bem”, explicou.

“Scottie teve uma ótima primeira parte do ano passado, Rory teve um ótimo momento logo depois disso, e então no final do ano eu melhorei. Mesmo com a vitória de Scottie em Phoenix, consegui chegar ao primeiro lugar logo após que.

“Scheffler e McIlroy são dois grandes concorrentes. É difícil dizer algo sobre Rory que já não tenha sido dito. Ele é incrível quando está pegando fogo.”