A surpresa de Al-Nassr para Cristiano Ronaldo no seu 38º aniversário

Cristiano Ronaldo completou 38 anos neste domingo e, além de comemorar intimista com a família e amigos, o atacante português surpreendeu os novos companheiros.

Quando chegou ao treino, as câmeras denunciaram suas intenções e ronaldo já podia sentir a direção em que o plano estava indo.

Em campo, todo o Al-Nasr a equipa esperava por ele, disposta à volta de uma mesa onde estava colocado o bolo de aniversário do antigo avançado do Manchester United. O bolo trazia uma foto de ronaldo junto com a palavra ‘parabéns!’

Isso mostrou a facilidade com que o veterano se adaptou à vida em seu novo clube, embora tenha levado mais de três jogos para marcar seu primeiro gol oficial no Al-Nassr.

Posto isto, o clube continua encantado com a sua presença e isso ficou claro pela rapidez com que os seus companheiros comemoraram o seu aniversário.

Apesar de rudy garciacomentários de que ronaldo terminaria sua carreira na Europa, pois agora resta uma emoção genuína de que um jogador de tal reputação esteja escolhendo jogar seu futebol doméstico na Arábia Saudita.