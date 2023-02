A tempestade que ameaça o PSG na Liga dos Campeões

PSG tem mais do que apenas um jogo esta noite. A primeira etapa do Liga dos Campeões rodada de 16 começa e Paris Saint-Germain Vai encarar Bayern de Munique em mais do que apenas uma partida.

Em 2023, os resultados de Christophe Galtiertime não está como esperado e após derrotas contra Mônaco, Marselha na Copa da França, Stade Reims e Lenseles ainda estão no topo ou Ligue 1mas perdeu a vantagem que tinha sobre o segundo colocado, o Marselha.

Além disso, o mau ambiente no camarim, reconhecido por Neymar na conferência de imprensa antes do jogo da Liga dos Campeões, dá um sabor distinto a este jogo.

Seu argumento com louis camposdiretor esportivo do clube, veio a público e voltou a apontar o dedo para Neymar.

Se for derrotado hoje, será mais um fracasso para a equipe francesa, que terá que tomar novas decisões esportivas para a próxima temporada, pois mesmo que vença a Ligue 1 parece um retorno escasso para um elenco cheio de estrelas.

Com rumores de Neymarpossível partida de novo, além de dúvidas sobre Messia não renovação e o especulado ‘descontentamento’ do seu craque Mbappéuma saída precoce da Liga dos Campeões colocaria lenha na fogueira.

A renovação de Sergio Ramos também não está confirmado e o que parece mais do que óbvio é a saída do técnico Galtier. Já corre o boato de que os escritórios do clube francês intensificaram as negociações com Zinedine zidaneque, se assinasse, não o faria antes do verão.

É um reajuste que o clube terá de sofrer em todas as áreas, pois também tem o problema do ‘Fair Play Financeiro’.

O resumo da Liga dos Campeões da equipe presidida por Nasser Al-Khelaifi é uma final, uma semifinal, quatro eliminações nas quartas de final e quatro nas oitavas de final.

Se a quinta eliminação nas quartas de final acontecesse, eles seriam forçados a reiniciar o projeto com outra injeção de capital para compensar o fato de que Neymar fará 32 anos no ano que vem e Messi, 36.