A triste história de sofrimento de Andy Reid com os problemas de dependência de seus filhos

Kansas City Chiefs treinador principal Andy Reid é um dos treinadores mais bem-sucedidos da história da NFL, mas em nível pessoal ele teve que sofrer os problemas de dependência de dois de seus filhos, um dos quais morreu há uma década de overdose.

Reid teve cinco filhos com sua esposa Tammycom quem se casou em 1981: Britt, Garrett, Drew Ann, Spencer e Crosby.

Em 2012, o treinador sofreu a morte do filho mais velho, Garrett, de uma overdose de cocaína. Garrett tinha 29 anos e na época de sua morte estava na Lehigh University em Easton. Na época, Andy era o treinador principal do Philadelphia Eaglestime que enfrentará no domingo, no Super Bowl.

Seu outro filho, Britt, está na prisão por dirigir embriagado

Britt Reidseu filho mais novo, foi por oito temporadas um dos vários assistentes técnicos do Chiefs, até poucos dias antes do Super Bowl LV, que perdeu para o Tampa Bay Buccaneers.

três dias antes Super Bowl LV, Britt bateu em outro carro, que incluía uma menina de 5 anos que ficou ferida. O problema é que Britt estava dirigindo embriagado, pelo que foi preso e levado para a cadeia.

Os níveis de álcool de Britt eram 0,113, bem acima do nível máximo permitido de 0,08. O incidente provavelmente não teria piorado, exceto que a menina ferida ficou em coma por 10 dias e depois teve que reaprender a andar.

Em setembro de 2022, Britt Reid se declarou culpada das acusações e em novembro foi condenada a três anos de prisão. Ele foi preso logo após a sentença.

Britt Reid já havia sido condenado a 23 meses de prisão, em 2007, depois que um juiz descobriu que ele administrava um “empório de drogas” na residência de Reid, junto com seu irmão Garrett. Nesse mesmo ano, Britt foi processada por apontar uma arma para o rosto de uma pessoa após um incidente de violência na estrada.