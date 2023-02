A última controvérsia de Elon Musk: demitir um engenheiro porque seus tweets não são vistos o suficiente

O Twitter está mais uma vez no olho do furacão, especialmente Elon Muskque desde que adquiriu o Twitter não parou de anunciar medidas, algumas mais polêmicas que outras, para configurar uma rede social exatamente como ele quer.

A mais recente foi a demissão de um importante engenheiro do Twitter porque os tweets de Musk não foram vistos por tantas pessoas quanto ele gostaria.

Uma das coisas que tem incomodado o magnata sul-africano são as impressões no Twitter, ou melhor, quantas vezes suas postagens são vistas pelas pessoas.

Elon Musk percebeu que apesar de ter mais de 100 milhões de seguidores, consegue poucas visualizações.

Musk: “Isso é ridículo”

Ele queria investigar a origem do problema e, de acordo com a mídia da Platformer, convocou uma reunião interna para ver o que estava acontecendo.

“Isso é ridículo…tenho mais de 100 milhões de seguidores e recebo apenas dezenas de milhares de impressões”, foi o que Almíscar disse, de acordo com The Verge.

Foi então que o engenheiro comentou que simplesmente havia perdido a relevância.

De acordo com a mídia mencionada, os engenheiros mostraram a ele um gráfico do Google Trends, em abril passado ele estava no pico, com uma pontuação de 100, mas hoje está apenas em 9.

Ele demitiu o engenheiro

Os engenheiros trabalharam para descobrir se a Inteligência Artificial havia restringido sua forma de se mostrar ao mundo, mas não encontraram uma solução que convencesse o dono do Twitter.

Ao ouvir as explicações, Elon Musk tomou duas decisões: a primeira, demitir o engenheiro de imediato, e a segunda, expor grande parte de seus trabalhadores ao estudo de quantas vezes suas publicações são vistas por outros.

Há um mês e meio, o Twitter lançou uma das primeiras medidas da ‘era Musk’: o contador de visualizações.

Todos os usuários podiam ver gratuitamente quantas vezes seu tweet foi visto pelas pessoas na plataforma.

O magnata justificou que muita gente usa o Twitter mais do que pensa, porque há usuários que simplesmente assistem e leem, mas não respondem, tuitam ou citam.