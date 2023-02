A verdadeira pele de Jennifer Lopez: o filtro do TikTok prega uma peça nela

Am 53 anos, Jennifer Lopez está vivendo um doce momento em sua carreira como cantora e atriz.

A artista americana, de origem porto-riquenha, é casada e feliz com Ben Affleck e é muito ativo nas redes sociais.

Durante uma promoção no TikTok, a estrela de ‘Marry Me’ sofreu uma falha em um dos filtros e sua pele real ficou exposta.

Há anos, com o surgimento de aplicativos como Instagram ou TikTok, existem dezenas de filtros capazes de mudar a aparência do usuário para que pareçam desenhos animados ou até mesmo alterar o estado da pele e assim deixar a pessoa com aparência mais jovem .

Este último foi utilizado por lopez quando ela estava tentando promover uma bebida esportiva.

Falha no TikTok expõe a pele ‘real’ de Jennifer Lopez

A falha do TikTok que expõe a pele de Jennifer Lopez

É comum ver celebridades fazendo colaborações em suas contas com as quais ganham dinheiro. O vídeo em questão começa normalmente, com a artista tomando a palavra e mostrando para a câmera o produto que deseja anunciar.

No entanto, em um ponto, lopez se move e, ao fazê-lo, faz desaparecer o filtro do TikTok que fazia sua pele parecer jovem e lisa, expondo as rugas de seu rosto típicas da idade e que ela tenta não mostrar em suas aparições públicas ou nos filmes que ela fez estrelou recentemente.

No final do vídeo, a artista alheia ao que acaba de ver e mantém a compostura, sem pestanejar, dando a entender que não se importa que vejam como é a sua pele sem os filtros das redes sociais.