A “Verificação de Estímulo” é a mesma que a “Distribuição de Desastres”?

Ccom o curso COVID 19 Como a pandemia continua a impactar a vida das pessoas, os governos de todo o mundo têm oferecido apoio financeiro para ajudar a aliviar o fardo econômico dos cidadãos.

Nos Estados Unidos, o governo forneceu várias rodadas de verificações de estímulo, ao mesmo tempo em que oferece pagamentos de socorro após desastres naturais. Mas esses dois tipos de pagamentos são a mesma coisa?

A resposta curta é não. verificações de estímulo e distribuições de desastres são dois tipos distintos de assistência financeira com finalidades distintas.

As principais diferenças entre “Stimulus Check” e “Disaster Distribution”

verificações de estímulo, também conhecidos como pagamentos de impacto econômico, são pagamentos feitos pelo governo dos EUA a indivíduos elegíveis para ajudar a estimular a economia durante tempos de incerteza econômica.

Os cheques geralmente são baseados no status de declaração de impostos e no nível de renda de um indivíduo e foram distribuídos durante a pandemia do COVID-19 para ajudar indivíduos e famílias a enfrentar o impacto financeiro da pandemia.

Por outro lado, distribuições de desastres são pagamentos feitos pelo governo a indivíduos e empresas afetados por desastres naturais, como furacões, incêndios florestais e inundações.

Esses pagamentos destinam-se a ajudar a cobrir despesas imediatas e perdas decorrentes do desastre, como reparos em casas ou moradias temporárias.

Embora ambos os tipos de pagamentos se destinem a fornecer apoio financeiro aos necessitados, eles são distribuídos por diferentes canais e têm diferentes critérios de elegibilidade. verificações de estímulo são normalmente distribuídos pelo Serviço de Receita Interna (IRS)enquanto distribuições de desastres são distribuídos pelo Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) em coordenação com os governos estaduais e municipais.

É importante observar que nem todos são elegíveis para ambos os tipos de pagamento. Para receber um cheque de estímulo, os indivíduos devem atender a certos requisitos de renda e apresentar uma declaração de imposto de renda, enquanto as distribuições de desastres normalmente estão disponíveis apenas para aqueles que sofreram danos à propriedade ou outras perdas como resultado de um desastre natural.

Resumindo, embora os cheques de estímulo e as distribuições de desastres sejam destinados a fornecer apoio financeiro em tempos de incerteza econômica e desastres naturais, eles não são a mesma coisa. Compreender as diferenças entre esses dois tipos de pagamento pode ajudar indivíduos e famílias a navegar melhor pelas várias formas de assistência financeira disponíveis para eles.