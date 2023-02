A voz de Demi Moore é o que ajuda Bruce Willis a lidar com sua doença de demência

Adepois de saber o que Bruce Willis está exatamente passando graças ao seu recente demência frontotemporal diagnóstico, mais detalhes horríveis estão surgindo. Já é difícil para todos os seus fãs aceitarem que chegará um momento em que Bruce Willis não se lembrará da incrível carreira que teve. Suas filhas são uma história ainda mais comovente porque aqueles que entendem a situação estão realmente lutando para entender a situação. esposa de Bruce, Emma Hemming Willis construiu um ótimo relacionamento com Demi Moore já que os dois estão trabalhando juntos para aproveitar ao máximo o tempo com Bruce.

Demi Moore é uma das vozes Bruce Willis reconhece mais facilmente, ela fala com ele regularmente enquanto ele continua se afastando. Uma fonte próxima à família conversou com o pessoal da Radar Online e disse a eles o quanto a família está lutando para navegar nessa nova realidade. Eles também revelaram que Bruce Willis ainda está lá e quer estar no seu melhor quando seu neto nascer. Sua filha Rumer Willis anunciou recentemente sua gravidez e todos continuam esperançosos de que Bruce estará presente e lúcido a essa altura. Mas a demência pode ser uma doença cruel, eles já sabem com o que estão lidando.

O papel de Demi Moore na nova realidade de Bruce Willis

Isto é o que a fonte de Radar Online disse: “Demi tem estado em contato constante com Bruce e Ema. Ela está aproveitando todas as oportunidades que pode para passar tempo com ele. Se ela não está ao lado dele, ela está ligando no telefone só para Bruce pode ouvir a voz dela. Bruce não pode dizer muito e não parece que ele está entendendo muito do que os outros dizem. Então Emma realmente tem sido a voz e comunicadora para ele. Eles sabem que ele não estará por perto para sempre.

“Então, eles estão valorizando cada momento. Ele está determinado a permanecer coerente e lúcido o maior tempo possível para que seu neto possa ter algumas lembranças felizes de um avô que estava presente e ativo em sua vida. Ele está certo de que isso O novo bebê terá o melhor que tem a oferecer.Há dias em que eles veem vislumbres do velho Bruce, mas são breves e distantes entre si.

“Parece que ele está se afastando cada vez mais delas, e isso parte o coração delas. É doloroso vê-lo se deteriorar. As meninas mais velhas sentem falta do antigo Bruce – aquele que costumava provocá-los sobre seus namorados e dar-lhes conselhos não solicitados. Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia de Bruce na primavera de 2022, a condição de Bruce progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal (conhecida como FTD). Infelizmente, os problemas de comunicação são apenas um sintoma da doença Bruce rostos. Embora isso seja doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro.”