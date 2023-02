A XFL assume o futebol e os fãs estão adorando algumas das mudanças nas regras em comparação com a NFL

TeleXFL chama a semana 1 de sua temporada de 2023, voltando três anos depois que o COVID-19 forçou seu fechamento, como “O grande desconhecido”sem que nenhuma equipa tenha fitas nos adversários, o que espera que resulte em jogos espetaculares, sobretudo no fim-de-semana de arranque.

Como Chuck longocoordenador ofensivo do Renegados de Arlington explicou.

“Sem fita do outro time, ninguém sabe nada sobre o que esperar nesta primeira semana, mas tudo bem, porque estamos todos exatamente no mesmo barco. Estamos todos juntos nisso”, disse ele à liga. .

A XFL traz mudanças significativas nas regras em comparação com a NFL

O XFL será lançado pela terceira vez depois que as outras duas tentativas terminaram em perda financeira significativa, mas eles esperam que sob Dwayne “The Rock” Johnson’s propriedade e liderança, eles podem fornecer aos torcedores um produto empolgante em campo, preenchendo o vazio deixado pelo NFL depois Super Bowl LVII.

Um dos principais componentes do XFL será a inovação, tentando trazer melhorias para o jogo, permitindo que ele mantenha sua integridade.

Para isso contará com algumas mudanças de regras e novas regras àquelas que estão instaladas na NFL durante o pontapé inicial, tentativas de pontos extras, passes para frente, prorrogação e muito mais.

Quais são as novas regras XFL?

A prorrogação na XFL será significativamente diferente da NFL, já que nenhum relógio de jogo está envolvido, com cada equipe recebendo três tentativas de marcar uma conversão de dois pontos para a linha de 5 jardas, com quem tiver mais tentativas bem-sucedidas levando a vitória, em caso permaneçam empatados após três tentativas, ambas as equipes conseguirão uma até que uma acabe vencendo, semelhante à disputa de pênaltis no futebol.

O XFL não permite chutes para pontos extras após touchdowns, mas em vez disso eles conseguiram tentativas de 3 pontos após uma pontuação, o que significa que um time pode marcar nove pontos em um touchdown, então uma vantagem de 18 pontos ainda é um jogo de posse de bola.

As tentativas de pontos extras são da linha de 2 jardas para um ponto, da linha de 5 jardas para dois pontos e da linha de 10 jardas para três pontos, com a equipe decidindo qual tentativa após cada pontuação.

Durante os jogos XFL, as equipes poderão lançar dois passes para frente na mesma jogada, desde que o primeiro passe seja concluído antes da linha de scrimmage.

Se qualquer um dos dois passes para frente for descartado, será considerado um passe incompleto.