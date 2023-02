A Zidane, ‘Pavones’ e contenção de custos para a próxima época

O Real Madrid tem seguido uma política de contenção de custos ao longo dos últimos anos, na tentativa de manter as suas contas equilibradas.

Na verdade, seu objetivo é financiar possíveis contratações com a venda de jogadores, ao mesmo tempo em que evitam oferecer valores excessivos em salários.

Espera-se que Los Blancos façam o mesmo no verão. Fala-se em grandes mudanças para rejuvenescer o plantel, mas os dirigentes do clube acreditam que a equipa tem qualidade suficiente para disputar títulos.

O Real Madrid pode trazer Fran Garcia voltou do Rayo Vallecano e promoveu alguns jogadores da academia, mas não se deve esperar que eles contratem nenhuma estrela.

O caso Bellingham: ofertas fora do mercado de Manchester City e Liverpool

Jude Bellingham atraiu o interesse do Real Madrid e o clube está trabalhando em sua possível contratação, tomando todas as medidas necessárias.

No entanto, ficou evidente que eles não podem competir com ofertas infladas de clubes da Premier League, como Liverpool e Manchester City.

O Real Madrid acredita que o jogador pode se sentir atraído pelo fato de Real Madrid é um clube vencedor, dominando a Liga dos Campeões.

Se este for o fator decisivo, Bellingham vai optar por Real Madridque não pode competir com as proezas financeiras dos clubes da Premier League.

Como MARCA relatou na época, Los Blancos fizeram tudo ao seu alcance para atrair o internacional inglês para a capital espanhola, mas agora tudo está em suas mãos.

O Real Madrid tem monitorado algumas alternativas e resta saber se um meio-campista será sua prioridade no verão.

Também dependerá se jogadores como Dani Ceballos, Toni Kroos e Luka Modric renovarão seus contratos que expiram em junho.

Mariano Diaz deixará o clube, enquanto Marco Asensio está negociando um possível novo contrato e Eden HazardO futuro de está no ar.

Jogadores com contratos expirados querem se sentir importantes

Real Madrid entraram em negociações com jogadores cujos contratos expiram no final da temporada atual.

Todos esses jogadores exigem ter um papel fundamental na equipe para colocar a caneta no papel.

Os blancos não quiseram criar um clima ruim no vestiário e por isso evitaram contratar mais jogadores nas duas últimas janelas de transferências.

Portanto, a revolução que os torcedores estão pedindo terá que esperar ou virá através de jogadores da base, incluindo garcia.