Aaron Chalmers confiante de que superará o último inimigo de Floyd Mayweather, Deji: ‘Ele meio que se fodeu’

Aaron Chalmers está pronto para sua chance contra o rei.

O veterano do Bellator e ex-astro de reality show é o mais recente adversário a se testar contra Floyd Mayweather Jr. como parte da turnê de exibição do boxeador aposentado. Chalmers e Mayweather devem se enfrentar em uma luta de boxe pay-per-view de 74 quilos (aproximadamente 163 libras) no sábado na O2 Arena, em Londres. É uma grande oportunidade para Chalmers e, embora o evento possa ser tecnicamente uma exibição, o jogador de 35 anos está curtindo o momento.

“Eu realmente não tenho muitos nervos”, disse Chalmers quarta-feira em A Hora do MMA. “Mesmo vendo ele hoje, não há muitos nervos. Vou apenas me divertir porque esta é uma situação sem perdas para mim, de qualquer maneira, forma ou formato, então não tenho nada a perder.

“É uma dessas situações em que, o que de pior pode acontecer? O que, ele vai nos bater? Eu sei que vou levar vários socos na cara. Eu consigo aguentar isso. Levei cotoveladas, joelhadas e chutes no rosto – isso não nos incomoda. Então, para mim, é apenas entrar lá e ser o mais rápido e preciso possível. Nunca se sabe, ele está um pouco mais velho agora – um jab pode pegá-lo e apenas dar-lhe um pequeno choque. Esse soco vai percorrer o mundo todo, você sabe o que quero dizer? Então é isso, cara – é uma situação sem chances e eu vou me divertir a noite toda com isso.

Recém-saído de seu primeiro encontro cara a cara com o Hall da Fama, Chalmers admitiu que a preparação para o sábado foi uma experiência surreal para ele. Mayweather é um dos maiores boxeadores de todos os tempos e se aposentou em 2017 com um recorde perfeito de 50-0, enquanto Chalmers tem apenas uma vitória no boxe em seu nome. Ele fez sua estreia profissional em junho de 2022 com uma decisão sobre Alexander Zeledon e não conseguiu encontrar o caminho de volta ao ringue desde então.

Dito isto, o antigo Geordie Shore O membro do elenco está atento para não cair nas mesmas armadilhas que muitos dos oponentes recentes de Mayweather, incluindo Deji Olatunji, que perdeu por nocaute técnico no sexto round na luta de exibição mais recente de Mayweather em novembro passado.

“Sinto que Deji foi espancado antes de entrar lá”, disse Chalmers. “Eu sinto que ele estava se transformando em um [fanboy]. Ouça, sou um grande fã do Floyd, mas sinto que ele era um fanboy. Ele estava se tornando um fanboy, já que está no ringue com Floyd e acho que ele meio que – não conheço Deji, então não quero ser desrespeitoso, mas sinto que ele meio que se fodeu um pouquinho.”

“[Mayweather has] uma propriedade tão boa do anel – como ele estava dizendo, ele pode ligá-lo e desligá-lo quando quiser ”, acrescentou Chalmers. “Quando você lutou boxe por tanto tempo quanto ele, no nível que ele lutou, ele está certo – ele provavelmente poderia ligar ou desligar a hora que quisesse, mesmo que não esteja na academia há alguns anos, porque ele fez isso por tanto tempo. Mas olha, estou tratando isso como se ele estivesse treinando para nós e vou lá para fazer o melhor que posso, porque sei que uma boa atuação contra o Floyd abre outras portas para mim”.

Chalmers disse que o confronto é o maior dia de pagamento de sua carreira e chega em um momento importante para sua família, com seu filho mais novo lidando com sérios problemas de saúde e devendo passar por uma cirurgia na próxima semana. É por isso que ele está tão focado em tirar o melhor proveito de sua oportunidade e usar a luta de Mayweather para abrir as portas para futuras grandes lutas em outros lugares, tanto no boxe quanto no MMA, o último que o vê sentado em 5-2 em sete aparições profissionais.

“Agora sinto que tenho um pouco do fogo de volta na barriga e estou sentado com o PFL em março para, com sorte, falar sobre alguns grandes cruzamentos”, disse Chalmers. “Como vocês sabem, o Sr. Jake Paul assinou com o PFL. Pode ser longe, mas vou tentar falar sobre eu e Jake Paul em uma luta de boxe, eu e Jake Paul em uma luta de MMA. Teremos um cruzamento duplo. Isso é algo que realmente nos animaria e nos levaria de volta à academia no mundo do MMA. Então, sim, espero que haja coisas assim que possamos esperar no final do ano.

“Se for longe, é 50-0-1. É isso que está na minha cabeça”, acrescentou Chalmers com uma risada. “Isso é o que está na minha cabeça – não importa o que ele diga, é um empate.”