Aaron Jones concorda em receber um corte de pagamento para ficar com os Packers, Aaron Rodgers fará o mesmo?

Green Bay Packers correndo de volta Aaron Jones concordou em reestruturar seu contrato para reduzir o salário de si para a temporada de 2023, a fim de permanecer na organização e ajudar a franquia a lidar com o teto salarial.

A redução salarial foi considerável, mas deu ao jogador a oportunidade de garantir boa parte do salário e receber como bônus de assinatura.

Quanto Aaron Jones estava recebendo antes de reestruturar seu negócio?

Aaron Jones foi definido para fazer $ 16 milhões de dólares este ano em seu contrato com o Green Bay Packersmas nada desse dinheiro estava garantido, o que significa que se o time decidisse cortá-lo antes do início da temporada, eles só precisariam aceitar o teto salarial atingido, mas não precisariam pagar a ele um único dólar.

Desta forma, Aaron Jones recebeu e Bônus de assinatura de US$ 8,52 milhões fora do $ 11 milhões salário total que ele acertou para a temporada de 2023 com a equipe.

Apesar de Green Bay’s ofensa não sendo tão explosiva quanto nos anos anteriores, jones ainda conseguiu correr por mais 1.100 jardasEm cima de 395 jardas de recepção e sete touchdowns no total durante 2022.