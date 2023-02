Aaron Rodgers abandona o ‘retiro das trevas’ mais cedo, o que aconteceu dentro de sua pequena caverna?

Green Bay Packers quarterback Aaron Rodgers desistiu de seu “refúgio na escuridão” no meio do caminho, deixando o pequeno quarto na quarta-feira, de acordo com Retiros Sky Cave proprietário Scott Berman.

Esperava-se inicialmente que Rodgers, 39, ficasse dentro da caverna escura por pelo menos quatro dias, disse Berman ESPN.

Aaron Rodgers em sua próxima jogada depois de perder os playoffs: não seiLAPRESSE

O retiro da escuridão foi planejado com meses de antecedência e pretendia “ter uma noção melhor de onde estou na minha vida”, disse Rodgers no início deste mês em O Show de Pat McAfee.

O Sky Cave Retreats é o único lugar desse tipo nos Estados Unidos. sim teoria fundador Ammar Kandil visitou o local em maio de 2022 e compartilhou sua experiência no YouTube.

Kandil, 28, e seus amigos “buscam desconforto” ao criar conteúdo para seu canal.

Aaron Rodgers provavelmente dormiu todo ‘retiro da escuridão’

É comum que a maioria dos retirantes permaneça no escuro por até cinco dias, geralmente dormindo nas primeiras 24 a 48 horas.

Rodgers provavelmente dormiu por cerca de 16 a 24 horas, como Kandil, antes de passar o dia seguinte contemplando sua decisão.

Talvez ele tenha desistido do retiro da escuridão mais cedo porque se tornou demais, como algumas pessoas podem até ter alucinações, mas é provável que ele simplesmente tenha encontrado a resposta que procurava antes do esperado.

O quarterback ainda não confirmou o que aconteceu durante seu retiro na escuridão.